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    Rain borsası komisyonu sıfırladı

    Ülkemizde yatırımlarını arttıran Rain kripto para borsası önemli bir kampanya ile rekabette öne geçiyor. Bundan sonra kripto işlem komisyonları sıfırlanıyor.    
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    Rain borsası
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    Ülkemizde önemli yatırımlar yapan ve Beşiktaş ile de sponsorluk anlaşması imzalayan Rain kripto para borsası önemli bir kampanyaya imza atıyor. Bundan sonra komisyonlar sıfırlanacak. 

    Rain borsasından kampanya

    Kullanıcılarına kripto para alım, satım ve saklama hizmetleri sunan Rain borsası Abdullah Almoaiqel, AJ Nelson, Joseph Dallago ve Yehia Badawy tarafından 2017 yılında kuruldu. Bugüne kadar Rain ile dünyada 2 milyar doların üzerinde işlem yapılırken, aktif kullanıcı sayısı 200 bini aştı.

    Ülkemize de önemli yatırımlar yapan Rain borsası spor tarihinin en yüksek anlaşmasına imza atarak 200 milyon dolar ile Beşiktaş’a sponsor olmuştu. Şimdi ülkemize yönelik önemli bir kampanya başlatıyor. 

    Bu uygulama ile faaliyet bölgesinde şimdiye kadarki en rekabetçi ücret yapılarından birini sunan Rain, artık kullanıcılarının yapacağı alım satım ve takas işlemlerinden hiç bir ücret almayacak. %0 işlem ücreti uygulaması sayesinde kripto işlemleri herkes için daha da kolaylaşacak, Rain kullanıcıları işlem yapmak istedikleri kripto varlık birimlerinin fiyatlarını görebilecek ve bu işlemler için ek bir  bir maliyet ödemeyecekler.

    Kısa süre önce mobil uygulamasını güncelleyen Rain; onlarca yeni coin, geliştirilmiş coin takası ve portföy yönetimi gibi birçok yeniliği kullanıcılarının kullanımına sunmuştu. Rain’in kullanıcı dostu yeni ara yüzüyle  Rainturk.com web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden tüm kullanıcılar hızlı bir şekilde üye olup anında kripto alım satım ve takas işlemlerine ücret ödemeden başlayabiliyor.
     

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    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 4 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 4 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 5 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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