    Galaxy Buds 4'ün kilit özelliği belli cihazlarda destekleniyor

    Samsung, yeni kulaklıkları Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'yu tanıtırken ultra yüksek kaliteli ses (UHQ) özelliğini öne çıkardı. Ancak, kulaklığın bu özelliği tüm cihazlarda desteklenmiyor.

    Samsung Galaxy Buds 4 ultra yüksek kaliteli ses desteği Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Galaxy S26 serisiyle birlikte piyasaya sürdüğü yeni kulaklıkları Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro, ultra yüksek kaliteli (UHQ) ses desteğine sahip. Kulaklıklar ayrıca 24 bit Hi-Fi desteği de sunuyor. Ancak, bu özelliklerden tüm kullanıcılar yararlanamayacak.

    Galaxy Buds 4 serisi, UHQ ve 24 bit Hi-Fi desteğiyle geliyor

    Galaxy Buds 4 serisi, Samsung'a özgü SSC kodlayıcı aracılığıyla 24 bit/96 kHz ultra yüksek kaliteli ses çalmayı destekliyor. Buna ek olarak 360 derece ses ve doğrudan çok kanallı ses desteği sunuyor.

    Samsung, UHQ ses desteğinin One UI 6.1.1 veya üzeri sürüm çalıştıran Galaxy S23/S24/S25/S26 serisiyle birlikte katlanır modeller (Galaxy Z Fold 5/6/7, Galaxy Z Flip 5/6/7 ve Galaxy Z TriFold) ve Galaxy Tab S9 serisi cihazlarda kullanılabileceğini söylüyor. Şirket, gelecekte başka cihazlar için de desteğin sunulacağını açıklamasına ekliyor.

    Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro’nun yeni özelliklerini kullanabilmek için doğru cihazla eşleştirmek yeterli olmuyor; ses kaynağı da önemli. Spotify veya YouTube'dan müzik dinliyorsanız UHQ özelliğini deneyimleme şansınız yok. Tidal, Amazon Music Unlimited gibi daha yüksek kaliteli ses akışı sağlayan bir kaynaktan deneyimleyebilirsiniz.

