Best Buy Kanada’da ön siparişe açılan Pixel 4’ün kilit özellikleri doğrulandı

Google’ın sızdırmaktan bıkmadığı akıllı telefonu, resmi olarak 15 Ekim’de, yani birkaç gün içinde tanıtılacak. Tanıtıma bu kadar kısa zaman kalmış olması bile üreticiyi sızıntı yapmaktan alıkoymadı ve Best Buy Kanada, cihazı ön siparişe açtı. Bu durum, bazı kilit özelliklerin de resmi diyebileceğimiz bir şekilde doğrulanmasına sebep oldu.

Tam da beklendiği gibi Pixel 4 ve Pixel 4 XL olmak üzere iki farklı modelde çıkacak cihaz, 12 MP normal ve 16 MP telefoto olmak üzere iki arka kameraya sahip olacak. Cihazlar beklendiği üzere 90Hz hızlı OLED ekranlarla gelecek ve bu ekranlara gücünü Qualcomm Snapdragon 855 verecek. Depolama alanında RAM kapasitesini bu yıl sonunda 6GB yapan Google, görünüşe göre Android üreticilerinin oyununu arkadan takip etmekte ısrarcı. Cihaz ayrıca şimdiye kadar defalarca bahsedilen el jestleriyle kontrol yöntemini de kullanıcılara sunacak.

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Ön sipariş sayfasında sadece 64GB depolama kapasiteli siyah ve beyaz renklere izin verilse de cihazın 128GB depolama ve pembe renk seçeneği de sunacağı biliniyor.

https://9to5google.com/2019/10/11/pixel-4-specs-leak/