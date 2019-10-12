Riot’tan League of Legends pro oyuncularına uyarı: ‘Hassas konulara girmeyin’

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Blizzard’ın Hearthstone oyuncularından birini canlı yayında Hong Kong protestolarından bahsetmesi üzerine banlamasının ardından Riot Games, benzer bir problem yaşamamak adına profesyonel LoL oyuncularına “hassas konularda sessiz kalmaları” için uyarı yaptı.

Riot’un oyunculara hitabında kişisel görüşlerin oyundan ayrı kalması gerektiğine vurgu yapıldı. Firma, zaten karmaşık ve sıkı olan durumların oyuncular tarafından daha da kötü hale getirilip hem kendilerini hem de platformu zora sokmamaları gerektiğini belirtti.

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Blizzard’ın topluluklardan gelen büyük bir karşılık sonucu geri adım atması, görünüşe göre Riot’un dikkatini çekmiş. Firmaların profesyonel oyunculara yönelik kısıtlamalara girmesi topluluklar tarafından yanlış karşılansa da sanıyoruz ki bu oyunların Çin’deki büyük pazardan atılma korkularının yanında hiçbir şey ifade etmiyor.