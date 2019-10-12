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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Riot’tan League of Legends pro oyuncularına uyarı: ‘Hassas konulara girmeyin’

    Blizzard'ın bir oyuncuyu Hong Kong olayları hakkında konuşmasının ardından tamamen banlaması, kamuoyundan büyük tepki çekmişti. Riot Games de aynı problemi yaşamamak için bir açıklama yayınladı.
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    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Riot’tan League of Legends pro oyuncularına uyarı: ‘Hassas konulara girmeyin’
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    Blizzard’ın Hearthstone oyuncularından birini canlı yayında Hong Kong protestolarından bahsetmesi üzerine banlamasının ardından Riot Games, benzer bir problem yaşamamak adına profesyonel LoL oyuncularına “hassas konularda sessiz kalmaları” için uyarı yaptı.

    Riot’un oyunculara hitabında kişisel görüşlerin oyundan ayrı kalması gerektiğine vurgu yapıldı. Firma, zaten karmaşık ve sıkı olan durumların oyuncular tarafından daha da kötü hale getirilip hem kendilerini hem de platformu zora sokmamaları gerektiğini belirtti.

    Ayrıca Bkz. "Telegram’ın kripto para birimi Gram, Amerika’da yasaklandı"

    Blizzard’ın topluluklardan gelen büyük bir karşılık sonucu geri adım atması, görünüşe göre Riot’un dikkatini çekmiş. Firmaların profesyonel oyunculara yönelik kısıtlamalara girmesi topluluklar tarafından yanlış karşılansa da sanıyoruz ki bu oyunların Çin’deki büyük pazardan atılma korkularının yanında hiçbir şey ifade etmiyor.



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    [__Zahid__] 23 dk.
    Bu oyun firmalarının sahipleri ya tamamen ya da büyük oranda çinli firmalar olduğundan böyle oluyor.
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    Umutcan 3 sa.
    Çin'de yasaklanmayı göze alamıyor hiçbirisi, dile kolay yaklaşık 1,4 milyar insan.
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    MrKattchup 15 sa.
    Özellikle Riot Türkiye ofisinin oyunculara olan baskısını takip edenler bilir çok da şaşırtmadı bu açıklama HQ açık açık baskı yapabiliyorsa daha ne olsun.
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    IceRulez 15 sa.
    Düşünce özgürlüğünün kısıtlanması yanlış. İster oyunda olur ister messenger uygulamasında olur kişi istediğini konuşabilmeli paylaşabilmeli. Lafa gelince büyük büyük oyun firmaları. Ama bak işte siyasi olsun olmasın kişi istediğini konuşamadıktan sonra ne anlamı var bu işin. Bir çok arkadaşımı oyun oynarken edindim. Oyun oynarken konuşamayacakmıyım istediğim konuyu ? Kime ne ?
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    Galatas4ray 13 sa. IceRulez
    Sen yanlış anlamışın adam canlı yayında konuşma diyor.
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    Gt95 12 sa. IceRulez
    aynen 5816 kaldırılmalı
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