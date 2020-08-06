Beta 2-adrenerjik reseptör aktivitesi insanlarda termogenezisi uyarabilir

Bilim insanları daha önceden yaptıkları araştırmalar neticesinde kahverengi yağ dokusunun enerji kullanımını artırmış ve bu durumun kilo kontrolü ile genel sağlığa olan etkilerini gözlemlemişti. Şimdi ise bu durumun benzeri insanlarda da gözlenebilir.

Kahverengi yağ dokusu adı verilen ve termogenezis adı verilen işlemle vücuttaki enerjiyi ısı üretiminde kullanan yağ dokusu organizma için yararlı olan yağ dokusunu oluşturuyor.

Araştırmacılar beyaz yağ dokusunu kahverengi yağ dokusuna dönüştürmek ve bahsi geçen dokuyu da enerji yıkımında kullanmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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Fare ve insan deneyleri

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Sherbrooke ve Copenhagen University kurumu araştırmacılarının yaptığı araştırma beta3-adrenerjik ( b3-AR ) reseptörleri hedef almakla birlikte çalışma farelerde işe yaramasına karşın insanlarda aynı sonuçları vermedi. Bu durum üzerine araştırmacılar termogenezise yardımcı olan b2-AR reseptörlerini hedef aldı.

Yeni hedef değişikliği oldukça büyük potansiyeli de beraberinde getiriyor zira insanlardaki kahverengi yağ dokusu aktivitesi kemirgenlerin aksine b2-AR reseptörlerinin uyarılmasıyla işliyor.

Ayrıca Bkz. "Bakteriyofajlar Staphylococcus auerus enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilir"

Araştırma ekibi yeni araştırmayı insanlarda da denemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni araştırma Cell Metabolism adlı dergide yayımlandı.

https://cbmr.ku.dk/news/2020/scientists-find-the-switch-that-makes-human-brown-fat-burn-energy--and-possibly-control-our-weight/

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