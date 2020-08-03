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    Bakteriyofajlar Staphylococcus auerus enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilir

    Yapılan çalışmalar sonucunda çoklu ilaç direncine sahip olan S. aureus türü bakteri enfeksiyonunun gerilediği, yara iyileşmesinin ise önemli ölçüde iyileştiği tespit edildi.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Bakteriyofajlar Staphylococcus auerus enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilir
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    Son zamanlarda artan koronavirüs salgını sebebiyle virüslere karşı oldukça büyük önyargılar oluşmasına karşın virüslerin bazı türlerinin yararlı olabileceği biliniyor. Bakteriyofaj olarak adlandırılan virüsler bir nevi av olarak bakterileri kullanıyor. Bilim insanları ise Staphylococcus aureusenfeksiyonlarının tedavisinde bahsi geçen virüsleri kullanmayı hedefliyor.

    Antibiyotiklere gelişen direnç mekanizmaları sebebiyle faj terapisi adı verilen alana yönlenen araştırma ekibi bakterilerin içerisinde replike olan fajlardan yararlandı. Fajlar aynı zamanda pnömoni tedavilerinde inhaler olarak, besin zehirlenmelerinde ve çeşitli alanlarda kullanıyor.

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    Bakteriyofaj

    Bakteriyofajlar Staphylococcus auerus enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilir
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    Flinders University in Australia kurumu araştırmacıları diyabetik ayak ülserlerine sebep olan bakteriler üzerinde fajları kullanmayı denedi. Golden Staph olarak adlandırılan ve birçok ilaca dirençli olan Staphylococcus aureus türü bakteri üzerinde çalışan araştırma ekibi diyabetik ülseri olan farelerin yaraları üzerinde topikal olarak ilgili fajları içeren solüsyonu uyguladı.

    Ayrıca Bkz. "Araştırmalara göre ter ve koltuk altı kokusu insanlık tarihinden çok daha eski"

    Yapılan çalışmalar sonucunda çoklu ilaç direncine sahip olan S. aureus türü bakteri enfeksiyonunun gerilediği, yara iyileşmesinin ise önemli ölçüde iyileştiği tespit edildi. Ayrıca tedavininin herhangi bir yan etkisinin olmaması da yeni tedavinin gelecekte potansiyel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde kullanılmasını sağlayabilir.

    Yeni araştırma BMC Microbiology adlı dergide yayımlandı.



    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7346408/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    RAIZEN 2 hf.
    Bu fareler olmasa işimiz çok zor harbiden. Gariplere ne kadar enfeksiyon ve hastalık varsa enjekte ediyorlar.
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