Better Call Saul'un merakla beklenen final sezonundan ilk fragman geldi

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Dizi tarihinin en iyi dizilerinden biri olarak gösterilen Breaking Bad'in spin-off dizisi Better Call Saul'un son sezonundan ilk fragman geldi.

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Better Call Saul final sezonu 18 Nisan'da başlayacak. Dizinin final sezonu iki parçadan oluşacak. İlk kısım 18 Nisan'da, ikinci kısım ise 11 Temmuz'da başlayacak. Fragmanın gerçekten de heyecanlandırdığını söylemek gerek. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Dizinin final sezonu için daha önce birçok kez oyunculardan ve yapım ekibinden gerçekten heyecanlandıran ve beklentileri yükselten yorumlar gelmişti. Umuyoruz ki Better Call Saul'a yakışır etkileyici bir final sezonu bizleri bekliyordur. Dizi için yeni paylaşılan videoyu aşağıda bulabilirsiniz. Dizinin ilk 5 sezonunu şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.

Better Call Saul 6. Sezon Fragman

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Better Call Saul'un final sezonundan ilk fragman geldi