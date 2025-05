Bu listemizde, izleyicilerin neredeyse her anını merak ve heyecan içinde izlediği, her bölümde “Bir sonraki adım ne olacak?” sorusunu sorduran en iyi gerilim dizilerini derledik. Listemizde hem Homeland ve 24 gibi politik gerilim dizilerine, hem de Mindhunter ve Hannibal gibi psikolojik gerilim dizilerine yer verdik. Bunların yanı sıra, gerilim türünün kalbinde yatan o merak ve heyecan unsurunu başarıyla yansıtan farklı türlerden yapımları da listemize aldık.

Tüm Zamanların En İyi Gerilim Dizileri

İşte zekice yazılmış senaryoları, sürükleyici atmosferleri ve akılda kalıcı sahneleriyle öne çıkan, soluksuz izleyebileceğiniz en iyi gerilim dizileri:

1️⃣ Mindhunter

Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen David Fincher'ın imzasını taşıyan Mindhunter, seri katilleri daha iyi anlayabilmek için onlarla görüşmeler yapan ve profil çıkarma tekniklerini geliştiren FBI ajanlarının hikâyesini anlatıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2017-2019

: 2017-2019 IMDb puanı : 8.6

: 8.6 İzlenebileceği platform: Netflix

1970'lerde geçen dizide iki FBI ajanı, Charles Manson ve Ed Kemper gibi seri katillerle görüşmeler yaparken, bir yandan da her sezon farklı bir seri katilin peşine düşüyor. FBI ajanları, görüştükleri seri katillerden edindikleri bilgileri kullanarak, vahşet saçan bu yeni canileri bulmaya çalışırken, izleyici de gerilim dolu bir hikâyeye ortak oluyor.

2️⃣ The X-Files

Tam Boyutta Gör 90'ların ikonik dizilerinden olan The X-Files, daha çok gizem ve bilim-kurgu türleriyle bağdaşlaştırılsa da aslında sürükleyici bölümleriyle gerilim türünün de en başarılı örnekleri arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 11

: 11 Yayın tarihi : 1993-2018

: 1993-2018 IMDb puanı : 8.6

: 8.6 İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video, Disney+

FBI ajanları Fox Mulder ve Dana Scully her bölüm yeni bir gizemi çözmeye çalışırken, diğer yandan Dünya'yı ziyaret eden uzaylılarla ilgili büyük puzzle'ın da parçalarını birleştirmeye çalışıyorlar. Özellikle bu ikinci kısım, sezonlarca süren gizem dolu bir hikâye vadediyor. Fox ve Scully gerçeğe adım adım yaklaşırken, izleyiciler de sürprizlerle dolu bir maceraya ortak oluyor.

3️⃣ Hannibal

Kuzuların Sessizliği'nden tanıdığımız Hannibal Lecter, 2013 yapımını bu dizide yeniden hayat buluyor. Mads Mikkelsen ve Hugh Dancy'nin başrollerini paylaştığı dizi, FBI ajanı Will Graham ile Hannibal Lecter arasındaki karmaşık ilişkiye odaklanıyor.​​​

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2013-2015

: 2013-2015 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 İzlenebileceği platform: -

Estetik açıdan son derece gösterişli bir anlatı sunan Hannibal'da Will Graham, gizemli cinayetleri çözmek ve peşinde olduğu seri katillerin bir sonraki hamlesini anlayabilmek için Hannibal Lecter'dan yardım alıyor. Bu sırada Hannibal ve Will Graham arasındaki gerilim de giderek tırmanıyor. Hem vahşet hem de zeka dolu bölümleriyle akıllarda yer eden Hannibal, kült diziler arasına adını şimdiden yazdırmış durumda.

4️⃣ Fargo

Tam Boyutta Gör Coen kardeşlerin aynı adlı kült filminden esinlenen Fargo, aynı uyarlandığı filmde olduğu gibi suç ve kara mizahın iç içe geçtiği hikâyeleri ekrana taşıyor.

Sezon sayısı : 5

: 5 Yayın tarihi : 2014 -

: 2014 - IMDb puanı : 8.8

: 8.8 İzlenebileceği platform: TV+

Antoloji türündeki dizi, her sezon farklı karakterlere ve farklı hikâyelere odaklanıyor. Bu hikâyelerden her biri Amerika’nın orta batısındaki sakin gözüken ama altı kaynayan küçük kasabalarda geçiyor ve sıradan insanların nasıl korkunç suçlara sürüklendiğini ustalıkla işliyor. Uyarlandığı filmin ruhunu korumayı başaran Fargo, son yılları en başarılı dizileri arasında yer alıyor.

5️⃣ True Detective

Tam Boyutta Gör Eğer sadece ilk sezonunu değerlendirmeye alsaydık, True Detective bu listede kesinlikle çok daha yukarıda olurdu. Matthew McConaughey ve Woody Harrelson'ın başrollerini paylaştığı ilk sezon, gerilim türünün en iyi örnekleri arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2014 -

: 2014 - IMDb puanı : 8.9

: 8.9 İzlenebileceği platform: HBO Max

Fargo gibi True Detective de bir antoloji dizisi. Dizinin her sezonunda farklı bir polis ya da dedektif grubu, yeni bir gizemi çözmeye çalışıyor. Pek çok izleyici için özel bir yere sahip olan ilk sezon, bir tarikatla bağlantılı olduğu düşünülen çocuk cinayetlerini araştıran Rust Cohle ve Marty Hart'in uzun yıllara yayılan arayışını konu alıyor.

6️⃣ Severance

Tam Boyutta Gör Apple TV+'ın bugüne kadarki en başarılı dizisi olan Severance, ilgi çekici konusu ve akıllı dolu senaryolarıyla mutlaka şans verilmesi gereken yapımlar arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2012 -

: 2012 - IMDb puanı : 8.7

: 8.7 İzlenebileceği platform: Apple TV+

Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, insanların tartışmalı bir teknoloji ile bilinçlerini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü Lumon adlı şirkette geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor.

7️⃣ Homeland

Tam Boyutta Gör 24'ün yaratıcısı olan Howard Gordon'ın TV dünyasına kazandırdığı Homeland, politik gerilim türünün en başarılı örnekleri arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 8

: 8 Yayın tarihi : 2011-2020

: 2011-2020 IMDb puanı : 8.3

: 8.3 İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video, Disney+

Carrie Mathison adlı CIA ajanına odaklanan Homeland, casusluk öykülerini ayakları yere basan, son derece gerçekçi bir düzlemde ele alıyor. Homeland'de öyle Mission: Impossible ya da Bond serisinde gördüğümüz gibi çılgınca aksiyon sahneleri ya da büyük çatışmalar yok. Ancak dizi, bunlar olmadan da gerilim dolu bir anlatı kurulabileceğini ispatlıyor. Bunu yaparken senaryosunun gücüne ve etkileyici oyuncu performanslarına bel bağlıyor.

Kaçırılmaması gereken en iyi korku dizileri 4 ay önce eklendi

8️⃣ Dexter

2000'lerin başına damga vuran dizilerden olan Dexter, soğuk kanlı bir seri katil olan Dexter Morgan'a odaklanıyor.

Sezon sayısı : 8

: 8 Yayın tarihi : 2006-2013

: 2006-2013 IMDb puanı : 8.6

: 8.6 İzlenebileceği platform: Netflix

Kontrol edemediği bir öldürme güdüsüne sahip olan Dexter, polis olan babasının yönlendirmesiyle bu güdüyü iyilik için kullanmaya başlıyor ve sadece suçluları hedef alan bir seri katile dönüşüyor. Bir yandan avlarının peşinden koşarken, diğer yandan Miami Polis Departmanı'nda çalışan Dexter'ın maceraları, izleyicilere gerilim ve dramanın eksik olmadığı bir seyirlik sunuyor.

9️⃣ Dark

Tam Boyutta Gör Netflix'in Almanya yapımı dizisi Dark, özellikle zaman yolculuğu temalı hikâyelerden hoşlananların kaçırmaması gereken bir yapım.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2017-2020

: 2017-2020 IMDb puanı : 8.7

: 8.7 İzlenebileceği platform: Netflix

Almanya'da küçük bir kasabada iki çocuğun kaybolmasıyla başlayan hikâye, farklı zaman dilimlerinin iç içe geçtiği karmaşık bir bilmeceye dönüşüyor. Zaman yolculuğu konusunda son derece tutarlı bir denklem kuran Dark, izleyicileri içinde kaybolmaktan kendilerini alamayacakarı döngüsel bir labirentin içine çekiyor.

🔟 24

Tam Boyutta Gör 2000'lerin başında CNBC-e'de yayınlandığı için ülkemizde de kayda değer bir izleyici kitlesine ulaşan 24, her sezonunda zamana karşı yarışılan bir hikâye sunuyor.

Sezon sayısı : 8

: 8 Yayın tarihi : 2001-2010

: 2001-2010 IMDb puanı : 8.4

: 8.4 İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video, Disney+

Kiefer Sutherland'in hayat verdiği Jack Bauer çok geç olmadan gizemi çözüp günü kurtarmaya çalışırken, izleyici de adım adım bu maceranın içine çekiliyor. Dizi, yirmi dört saatlik bir periyotta yaşananları gerçek zamanlı olarak ekrana taşıyan yapısıyla aksiyon ve gerilimin neredeyse hiç düşmediği sürükleyici bir seyirlik sunuyor.

11) Luther

Tam Boyutta Gör İngilitere yapımı Luther, karanlık atmosferi, sert tonu ve başrolündeki Idris Elba’nın unutulmaz performansıyla modern polisiye dizileri arasında oldukça özel bir yere sahip.

Sezon sayısı : 5

: 5 Yayın tarihi : 2010-2019

: 2010-2019 IMDb puanı : 8.4

: 8.4 İzlenebileceği platform: -

Neil Cross’un yarattığı dizi, suçla savaşırken kendi içindeki şeytanlarla da boğuşan dedektif John Luther’ın hikâyesini anlatıyor. Akıl oyunlarıyla örülü cinayet vakaları, dizinin her bölümünde psikolojik gerilimle harmanlanarak sunuluyor. Luther'ın takıntılı doğası ve ahlaki sınırlarla kurduğu gelgitli ilişki, diziye çarpıcı bir katman kazandırıyor. Karakter derinliği ve sarsıcı suç öyküleriyle öne çıkan Luther, karanlık polisiye sevenler için kaçırılmaması gereken bir yapım.

12) Mr. Robot

Tam Boyutta Gör Teknoloji meraklılarının özellikle sevebileceği Mr. Robot, izleyenleri neyin gerçek neyin hayal olduğunun kolay kolay anlaşılmadığı bir dünyanın içine çekiyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2015-2019

: 2015-2019 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video

Dizinin merkezinde, psikolojik yaşayan ve insanlarla sadece onları hackleyerek bağ kurabilen genç hacker Elliot yer alıyor. Mr. Robot olarak bilinen bir anarşist tarafından "fsociety" adlı hacker grubuna dâhil edilen Elliot, bir yandan dünyayı kontrol eden dev bir şirketi devirmek için mücadele verirken, diğer yandan Mr. Robot'un gerçek kimliğine dair çarpıcı bir keşifte bulunuyor.

13) The Last of Us

Tam Boyutta Gör Aynı adlı oyun serisinden uyarlanan The Last of Us, insanların büyük bölümünün zombi benzeri yaratıklara dönüştüğü kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2023 -

: 2023 - IMDb puanı : 8.6

: 8.6 İzlenebileceği platform: HBO Max

Yıllar önce ufak kızını kaybetmiş bir kaçakçı olan Joel, 14 yaşındaki Ellie'yi güvenli bir bölgeye taşımakla görevlendiriliyor. Joel ilk başta bunu tamamen bir iş olarak görse de zamanla Ellie ile aralarında bir baba-kız ilişkisi oluşmaya başlıyor. The Last of Us, bu ikilinin hayatta kalmak için birlikte verdikleri mücadeleyi konu alıyor.

14) Prison Break

Tam Boyutta Gör Prison Break ilk sezonundan sonra epey ivme kaybetmii olsa da özellikle ilk sezonu, TV tarafında gerilim türünün en başarılı örnekleri arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 4+1

: 4+1 Yayın tarihi : 2005-2009 + 2017 (Sonradan gelen 5. sezon)

: 2005-2009 + 2017 (Sonradan gelen 5. sezon) IMDb puanı : 8.3

: 8.3 İzlenebileceği platform: Disney+, Netflix

Prison Break, Michael Scofield'ın haksız yere hapse atılan abisini cezaevinden kaçırmak için çılgınca bir plan yapmasıyla başlıyor. Abisini hapisten kaçırmak için detaylı bir plan yapıp kendisi de hapse giren Michael, burada planlarını bir bir uygulamaya koyarken, hapisteki hayatın beklediğinden çok daha tehlikeli olduğunu anlamaya başlıyor.

15) Bates Motel

Tam Boyutta Gör Psikolojik gerilim türündeki Bates Motel, Hitchcock'un meşhur Psycho filminde Norman Bates karakterinin gençliğine odaklanıyor.

Sezon sayısı : 5

: 5 Yayın tarihi : 2013 - 2017

: 2013 - 2017 IMDb puanı : 8.1

: 8.1 İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video

Norman Bates’in annesiyle olan bağımlılık düzeyindeki ilişkisini ve bu ilişkinin zamanla nasıl karanlık bir patolojiye dönüştüğünü konu alıyor. Bu toksik ilişki, Psycho filminde gördüğümüz o Norman Bates'in adım adım ortaya çıkmasına sebep oluyor.

En İyi Gerilim Dizileri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 5484

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: