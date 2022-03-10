DC filmleri ertelendi: Black Adam, The Flash, Aquaman ve daha fazlası

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Pandemi sebebiyle bildiğiniz gibi filmlerin ertelenmesine alışmış durumdayız. Geçtiğimiz saatlerde de Warner Bros birçok filmini erteledi.

DC Filmleri Ertelendi

Geçtiğimiz saatlerde Warner Bros birçok DC filminini ertelerken bir film için de erkene çekme kararı aldı ancak enteresan bir tarihe çekti. Ertelenen filmler ve yeni tarihleri şu şekilde:

Super Pets - 29 Temmuz 2022

Black Adam - 21 Ekim 2022

Aquaman and the Lost Kingdom - 17 Mart 2023

The Flash - 23 Haziran 2023

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Warner Bros'un erkene çektiği film ise Shazam 2. Shazam! Fury of the Gods filminin vizyon tarihi 2 Haziran 2023’ten 16 Aralık 2022’ye çekildi. Bu şekilde de vizyon tarihi Avatar 2 gibi gişe beklentisi çok yüksek olan bir film ile aynı oldu.

Warner Bros ayrıca Timothée Chalamet'in başrolünde olduğu Wonka isimli filmi de ertelendi. Onun da yeni vizyon tarihi 15 Aralık 2023.

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