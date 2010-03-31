Beyerdynamic, portatif kafa üstü kulaklığı T50p'yi duyurdu.

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Beyerdynamic))) T50p

Mikrofon, kulaklık, hoparlör gibi çeşitli ses ekipmanları üreten Alman firma Beyerdynamic, T50p model isimli portatif kafa üstü kulaklığı T50p'yi duyurdu.

T50p, kapalı dizayna sahip, kulak içi modellerden hoşnut olmayan mobil kullanıcılara yönelik bir kulaklık. Firma, daha önce Tesla T1 model isimli kafa üstü kulaklığında kullandığı Tesla teknolojisini(güçlü manyetikler kullanılarak sesin daha temiz ve düşük harmonik bozulma ile sunulmasını sağlıyor)daha da geliştirerek sunduğu T50p modelinde daha yüksek başarım vaad ediyor. Frekans tepkisi 10 Hz - 23 kHz aralığında olan sürücüleri 32 Ohm'luk empedans sunuyor. Sürülebilirlik konusu zaman içinde netlik kazanacaktır ancak fazla portatif modeli bulunmayan Beyerdynamic'in T50p'de amfi taşımayı sevmeyen mobil kullancılar için bu konuyu halletmiş olduğunu umuyoruz. Kulaklığın 1,2 metre uzunluğundaki kablosunun ucunda ise 3,5 mm altın kaplama standart jak bulunuyor. 6,3 mm jak adaptörü ile de uyumluluk alanını genişletiyor. T50p'nin Mayıs ayı içinde 310 Dolar'lık fiyat etiketi ile piyasada olması bekleniyor.