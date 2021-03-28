Beyin kanseri aşısı Faz 1 denemelerini başarıyla geçti

Tam Boyutta Gör

Nature dergisinde de yayımlanan son araştırmalara göre beyin kanseri için geliştirilen ve kişilerin bağışıklık sistemini uyararak söz konusu bağışıklık sisteminin tümörleri daha kolay bir biçimde hedef almasını sağlayan kanser aşısı Faz 1 denemelerini başarıyla geçti. Yeni aşının tümör gelişiminin yavaşlamasını sağlayan bağışıklık sistemi anlamlı bir biçimde uyardığı ve aşının Faz 2 denemelerinin planladığı belirtiliyor.

Glioma olarak adlandırılan ve beyin kanserleri arasında tedavisi zor olan bir türü oluşturan tümör oluşumlarının yaklaşık %70’inde izositrat dehidrojenaz 1 ( IDH 1 ) adı verilen enzimi etkileyen tek gen mutasyonları bulunuyor.

İlginizi Çekebilir

Kanser tedavisinde kullanılabilecek altın nano parçacıklar geliştirildi

IDH 1

Tam Boyutta Gör

İzositrat dehidrojenaz mutasyonları gliomalara özgü olmakla bilrlikte bu mutasyonlar sebebiyle neo-epitoplar olarak adlandırılan proteinler üretiliyor ve bu proteinler de aşıların hedefini oluşturuyor.

Yıllar süren hayvan deneyleri sonucunda araştırmacılar 2015 yılında aşı çalışmalarını insanlar üzerinde de başlatmış ve çalışmalara 33 adet IDH 1 glioması bulunan birey katılmıştı. Şimdi ise Faz 1 deneyleri sonuçlandı ve sonuçlara göre aşı güvenli olmakla birlikte aşıda herhangi bir ciddi yan tesire rastlanmadı.

Ayrıca Bkz. "Talaştan üretilen ve biyolojik olarak bozunabilen plastik geliştirildi"

Son olarak aşıın bağışıklık yanıtının oluşmasında %93 oranında başarılı olduğunu ekleyelim yani diğer bir deyişle T hücreleri söz konusu kişilerde başarılı bir biçimde IDH 1 mutasyonu bulunan hücreleri hedef alıyor. Ayrıca katılımcıların sağ kalım oranı da %84 olmakla birlikte katılımcıların %82’sinde 3 yıllık süreç boyunca herhangi bir tümör büyümesi rastlanmadığı belirtiliyor.

Yeni araştırma Nature adlı dergide yayımlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.