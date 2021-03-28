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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Beyin kanseri aşısı Faz 1 denemelerini başarıyla geçti

    İzositrat dehidrojenaz mutasyonları gliomalara özgü olmakla bilrlikte bu mutasyonlar sebebiyle neo-epitoplar olarak adlandırılan proteinler üretiliyor ve bu proteinler de aşıların hedefini oluşturuyor
    28 Mart 2021, 19:30 (1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Beyin kanseri aşısı Faz 1 denemelerini başarıyla geçti
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    Nature dergisinde de yayımlanan son araştırmalara göre beyin kanseri için geliştirilen ve kişilerin bağışıklık sistemini uyararak söz konusu bağışıklık sisteminin tümörleri daha kolay bir biçimde hedef almasını sağlayan kanser aşısı Faz 1 denemelerini başarıyla geçti. Yeni aşının tümör gelişiminin yavaşlamasını sağlayan bağışıklık sistemi anlamlı bir biçimde uyardığı ve aşının Faz 2 denemelerinin planladığı belirtiliyor.

    Glioma olarak adlandırılan ve beyin kanserleri arasında tedavisi zor olan bir türü oluşturan tümör oluşumlarının yaklaşık %70’inde izositrat dehidrojenaz 1 ( IDH 1 ) adı verilen enzimi etkileyen tek gen mutasyonları bulunuyor.

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    IDH 1

    Beyin kanseri aşısı Faz 1 denemelerini başarıyla geçti
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    İzositrat dehidrojenaz mutasyonları gliomalara özgü olmakla bilrlikte bu mutasyonlar sebebiyle neo-epitoplar olarak adlandırılan proteinler üretiliyor ve bu proteinler de aşıların hedefini oluşturuyor.

    Yıllar süren hayvan deneyleri sonucunda araştırmacılar 2015 yılında aşı çalışmalarını insanlar üzerinde de başlatmış ve çalışmalara 33 adet IDH 1 glioması bulunan birey katılmıştı. Şimdi ise Faz 1 deneyleri sonuçlandı ve sonuçlara göre aşı güvenli olmakla birlikte aşıda herhangi bir ciddi yan tesire rastlanmadı.

    Ayrıca Bkz. "Talaştan üretilen ve biyolojik olarak bozunabilen plastik geliştirildi"

    Son olarak aşıın bağışıklık yanıtının oluşmasında %93 oranında başarılı olduğunu ekleyelim yani diğer bir deyişle T hücreleri söz konusu kişilerde başarılı bir biçimde IDH 1 mutasyonu bulunan hücreleri hedef alıyor. Ayrıca katılımcıların sağ kalım oranı da %84 olmakla birlikte katılımcıların %82’sinde 3 yıllık süreç boyunca herhangi bir tümör büyümesi rastlanmadığı belirtiliyor.

    Yeni araştırma Nature adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.dkfz.de/en/presse/pressemitteilungen/2021/dkfz-pm-21-17-Vaccination-against-mutated-protein-tested-in-brain-tumor-patients-for-the-first-time.php https://www.nature.com/articles/s41586-021-03363-z
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    WeDneS 23 saat önce

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C Clusive 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ya şu yabancıları da anlamıyorum bu tür sağlık veya uzay araştırmalarına devletleri yardım ediyor ne kadar aptallar... Halbuki yazlık saray yapmaları gerekiyor. Bizim saraylarımız onların saray sayısından fazla...

    İtibardan tasarruf yapılmaz(!) :)
    Ya şu yabancıları da anlamıyorum bu tür sağlık veya uzay araştırmalarına devletleri yardım ediyor ne kadar aptallar... Halbuki yazlık saray yapmaları gerekiyor....
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    C Clusive 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ya şu yabancıları da anlamıyorum bu tür sağlık veya uzay araştırmalarına devletleri yardım ediyor ne kadar aptallar... Halbuki yazlık saray yapmaları gerekiyor. Bizim saraylarımız onların saray sayısından fazla...

    İtibardan tasarruf yapılmaz(!) :)
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    H HusseinBagci (Hüseyin Bağcı) 10 dk. ( Mesaj Silindi ) Clusive
    Yeter bi konu altında ağlamayın yeter! Altınızda sizi kaşındıran bi böcekmi var ne var anlamadım BİR KONU ALTINDADA AĞLAMAYIN YETER!
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    H HusseinBagci (Hüseyin Bağcı) 9 dk. ( Mesaj Silindi ) Clusive
    Alakalı alakasız her haber altında her bir lanet olası yöntemle ağlamayı başarıyorsunuz, hayatınız o kadar mı boş? o bahsettiğiniz insanlar kadar faydanız olmadığı ne kadar belli
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    büssürü çare bulunuyor ama ne hikmetse bu topluma yansımıyor.
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