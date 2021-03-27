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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Talaştan üretilen ve biyolojik olarak bozunabilen plastik geliştirildi

    Yale University kurumu araştırmacıları tarafından geliştirilen ve kereste fabrikalarının atıklarından yararlanılan yeni yöntemde biyolojik olarak bozunabilen çözücü materyallerden yararlanıldı.
    27 Mart 2021, 19:30 (2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Talaştan üretilen ve biyolojik olarak bozunabilen plastik geliştirildi
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    Günümüzde artan plastik kullanımı birçok çevre sorununa yol açmakla birlikte özellikle pandemiyle birlikte bu sorun iyice artmış durumda. Şimdi ise bilim insanları plastiklerin daha alternatif ve daha çevreci yollarından birini geliştirdi.

    Yale University kurumu araştırmacıları tarafından geliştirilen ve kereste fabrikalarının atıklarından yararlanılan yeni yöntemde biyolojik olarak bozunabilen çözücü materyallerden yararlanıldı. Organik polimerler ve selülöz bahsi geçen çözücüyle muamele edildi ve içerisinde hidrojen bağı içeren bir tür bulamaç elde edildi. Daha sonra araştırmacılar söz konusu bulamaçtan biyolojik olarak bozunabilen plastik geliştirdi.

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    Plastik

    Talaştan üretilen ve biyolojik olarak bozunabilen plastik geliştirildi
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    Üretilen plastikler geleneksel plastiklerle kıyaslandı ve söz konusu plastikler toprağa daldırıldı. 2 hafta içerisinde plastik yüzeylerde çatlaklar oluştuğu ve yaklaşık 3 aylık süreç içerisinde ise yeni maddenin tamamen toprakta çözündüğü tespit edildi. Yeni geliştirilen plastiğin yüksek mekanik strese, UV ışınlarına dayanıklı olduğu ve sıvıları başarılı bir biçimde tutabildiği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Türk bilim insanları koronavirüs replikasyonunu engelleyen madde geliştirdi"

    Son olarak araştırmanın en önemli kısmını plastiğin dayanıklılığının oluşturduğunu belirtelim zira çevreci plastik üretimi üzerinde birçok çalışma bulunmasına karşın üretilen birçok plastik dayanıklılık açısından rutindeki plastikler kadar verimli olmayabiliyor.

    Yeni araştırma Nature Sustainability adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41893-021-00702-w.epdf?sharing_token=EnDTcUuQ_mhNvRc2C8XVl9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Pj_JmIViOhXBaT3EINP5vlnJL77ugPN_YnTv2ych4bKUu8vEeEgL79e8529HUKXkqf5LGLr_cqtP1Ntz-UXXztmgFCkj9OHa1F7zXSyM3zGIa0Vmb07VmrM6YqJpaJcrY%3D https://www.nature.com/articles/s41893-021-00702-w.epdf?sharing_token=EnDTcUuQ_mhNvRc2C8XVl9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Pj_JmIViOhXBaT3EINP5vlnJL77ugPN_YnTv2ych4bKUu8vEeEgL79e8529HUKXkqf5LGLr_cqtP1Ntz-UXXztmgFCkj9OHa1F7zXSyM3zGIa0Vmb07VmrM6YqJpaJcrY%3D
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Cevreden once plastigin insan sagligina zararini dusunmek lazim. Ozellikle pet sise sularda milyonlarca plastik parcacagi tespit edildigini okumustum. Bugun marketlerde plastik ambalaj harici sunulan bir gida neredeyse yok
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    1ses1 (hasan türk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sağlığa zararı var mı acaba.

    Yine de doğada kayboluyorsa iyi , bazı hayvan oğlu hayvanlar, işi bitince doğaya ,yere nereyi bulursa atıyor. Eğitilemiyorlar da.
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    talaş için ağaç kesmeniz gerekiyor bir yerden yaparken bir yerden bozuyosunuz talaş zaten çeşitli şeylerde kullanılıyor kapı yapımı panel yapımı vs
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