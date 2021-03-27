Talaştan üretilen ve biyolojik olarak bozunabilen plastik geliştirildi

Günümüzde artan plastik kullanımı birçok çevre sorununa yol açmakla birlikte özellikle pandemiyle birlikte bu sorun iyice artmış durumda. Şimdi ise bilim insanları plastiklerin daha alternatif ve daha çevreci yollarından birini geliştirdi.

Yale University kurumu araştırmacıları tarafından geliştirilen ve kereste fabrikalarının atıklarından yararlanılan yeni yöntemde biyolojik olarak bozunabilen çözücü materyallerden yararlanıldı. Organik polimerler ve selülöz bahsi geçen çözücüyle muamele edildi ve içerisinde hidrojen bağı içeren bir tür bulamaç elde edildi. Daha sonra araştırmacılar söz konusu bulamaçtan biyolojik olarak bozunabilen plastik geliştirdi.

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Üretilen plastikler geleneksel plastiklerle kıyaslandı ve söz konusu plastikler toprağa daldırıldı. 2 hafta içerisinde plastik yüzeylerde çatlaklar oluştuğu ve yaklaşık 3 aylık süreç içerisinde ise yeni maddenin tamamen toprakta çözündüğü tespit edildi. Yeni geliştirilen plastiğin yüksek mekanik strese, UV ışınlarına dayanıklı olduğu ve sıvıları başarılı bir biçimde tutabildiği belirtiliyor.

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Son olarak araştırmanın en önemli kısmını plastiğin dayanıklılığının oluşturduğunu belirtelim zira çevreci plastik üretimi üzerinde birçok çalışma bulunmasına karşın üretilen birçok plastik dayanıklılık açısından rutindeki plastikler kadar verimli olmayabiliyor.

Yeni araştırma Nature Sustainability adlı dergide yayımlandı.

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