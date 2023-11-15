Beyni vücuttan bağımsız olarak canlı tutacak bir sistem geliştirildi

Tam Boyutta Gör Bilim insanları bir beyni canlı tutabilen ve vücudun geri kalanından bağımsız olarak çalışmasını sağlayan bir cihaz geliştidi. ABD'nin UT Southwestern Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar, ketaminle uyutulan bir domuzun beynine giden kan akışını izole etmeyi başarırken, bilgisayarlı bir algoritma organın ihtiyaç duyduğu gerekli kan basıncını, hacmi, sıcaklığı ve besin maddelerini muhafaza ederek beyni ayrık olarak canlı tuttu.

Beyin, 5 saat boyunca vücuttan ayrı çalıştı

Nörologlardan oluşan ekip, vücudun geri kalanından hiçbir biyolojik girdi almamasına rağmen, beyin aktivitesinin beş saatlik bir süre boyunca minimum değişiklik gösterdiğini bildirdi. Bilim insanlarına göre deneyin başarısı, insan beynini diğer vücut fonksiyonlarından etkilenmeden incelemenin yeni yollarını açabilirken, teknoloji gelecekte beyin nakli gerçekleştirme potansiyelini de ortaya çıkarıyor.

Tam Boyutta Gör UT Southwestern'de pediatri ve fizyoloji profesörü olan Juan Pascual, “Bu yeni yöntem, vücuttan bağımsız olarak beyne odaklanan araştırmalara olanak tanıyarak fizyolojik soruları daha önce hiç yapılmamış bir şekilde yanıtlamamızı sağlıyor” dedi.

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Ekstrakorporeal pulsatil dolaşım kontrolü (EPCC-extracorporeal pulsatile circulatory control) olarak adlandırılan ve türünün ilk örneği olan sistem, dış faktörleri dikkate almak zorunda kalmadan hipogliseminin beyin üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için zaten kullanılıyor. Bu çalışmalar normalde bir hayvanın gıda alımını kısıtlamayı ya da insülin dozunu azaltmayı içeriyor ancak hayvan vücutlarının metabolizmayı değiştirerek bu faktörleri telafi etmek için kendi doğal yöntemleri bulunuyor.

Cihaz, araştırmacıların beyne pompalanan kan glikozunu doğrudan değiştirmelerine olanak sağlayabilir. Pascual, türünün ilk örneği olan bu sistemin, kalp baypas ameliyatları sırasında kullanılan ve beyne giden kan akışını kopyalayan makinelerde de iyileştirmelere yol açabileceğini söyledi. Bu sayede insan kalbindekine benzer doğal bir kan akışı sağlanarak beyinle ilgili yan etkilerin önüne geçilebilir.

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Beyni vücuttan ayrı olarak canlı tutacak bir sistem geliştirildi