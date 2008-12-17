BFG yüksek performanslı oyuncu bilgisayarını CES fuarında gösterecek

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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve sağladığı satış sonrası destek hizmetleriyle (7/24 teknik yardım, ömür boyu garanti) öne çıkan BFG, 8 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarında yeni oyuncu bilgisayarını tanıtmayı planlıyor.

Teknik özellikleri henüz açıklanmayan sistemde tahmin edebileceğiniz üzere BFG kendi ekran kartlarına yer verecek. Dokunmatik kontrollü ekran ile donatılan özel bir kasa dahilinde hazırlanan sistemin farklı konfigürasyon alternatiflerine sahip olması bekleniyor.

BFG'nin yüksek performanslı bilgisayar dünyasına giriş adımı olacak yeni bilgisayarın fuarı takiben satışa sunulması bekleniyor.