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BFG yüksek performanslı oyuncu bilgisayarını CES fuarında gösterecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BFG yüksek performanslı oyuncu bilgisayarını CES fuarında gösterecek
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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve sağladığı satış sonrası destek hizmetleriyle (7/24 teknik yardım, ömür boyu garanti) öne çıkan BFG, 8 Ocak'ta Las Vegas'da başlayacak Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarında yeni oyuncu bilgisayarını tanıtmayı planlıyor.

Teknik özellikleri henüz açıklanmayan sistemde tahmin edebileceğiniz üzere BFG kendi ekran kartlarına yer verecek. Dokunmatik kontrollü ekran ile donatılan özel bir kasa dahilinde hazırlanan sistemin farklı konfigürasyon alternatiflerine sahip olması bekleniyor.

BFG'nin yüksek performanslı bilgisayar dünyasına giriş adımı olacak yeni bilgisayarın fuarı takiben satışa sunulması bekleniyor.


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jinn007 10 yıl
he ya yarı fıyatına toplarız bı cıksında gorelım
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max975 10 yıl
BFG gerçektende olayın sonu
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bigdede 10 yıl
çıksında görelim fiyat ve performasını
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