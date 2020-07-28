Ryzen 7 4700G testleri: Ekran kartsız 1080p50 deneyimi

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AMD’nin Renoir APU’ları işlemci tarafında hem Zen 2 hem de çekirdek/izlek güncellemesiyle geliyor. iGPU’da aynı mimarinin frekans arttırımı ile gelecek olması beklentileri düşürse de yeni APU’lar güncel yapımlarda oynanabilir seviyeye ulaşmış.

Ryzen 7 4700G oyunlarda ter döktü

Asus Prime B550M-A anakart üzerinde 2x8 GB 4133 MHz bellekle çalıştırılan Ryzen 7 4700G, yayınlanan test sonuçlarına göre genel olarak ayarlarda ufak kısma ve işleme ölçeğini aşağıya çekerek 60 FPS çizebiliyor. Call of Duty: War Zone’da düşük-orta karışımı ayarlar ve 2k çözünürlükte(%45 ölçek) 60-90 FPS aralığı yakalanmış.

Forza Horizon 4’te de bazı ayarların kapalı çoğunun düşük-orta seviyeye çekildiği 1080p testinde 50 FPS’in altına düşülmemesi ve genel olarak 55-60 kare dikkat çekiyor.

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Doom Eternal’da 1080p çözünürlük ve yüksek ayarlarda 42-47 FPS aralığında seyredilirken yakın çarpışmalarda 37 FPS görülmüş.

Renoir APU'sunun bellek frekansına cevabı

Tablo bu haliyle oldukça iç açıcı, tabi 4133 MHz belleğin pratikte ne kadar kullanılacağı tartışılır.Burada Witcher 3 üzerinde gerçekleştirilen performans testi fikir verebilir. CL14 RAM'in CL19'a üstünlük kuramadığı teste göre CL değeri sabit tutulan 3200 MHz ve 4400 MHz RAM'ler arasında yaklaşık %20 fark var.

Ayrıca Bkz. "Big Navi için bellek iddiaları: HBM mi GDDR6 mı?"

Sonuç olarak ekran kartının bulunmadığı bir sistemde güncel yapımlarda oynanabilirlik yakalanırken bazılarında akıcılık seviyesine erişilmiş. Bu açıdan 8/16 APU, 8 Vega CU’su ile kısa vadede memnun edeceğe benziyor.

https://www.techpowerup.com/270381/amd-ryzen-7-4700g-renoir-igpu-showing-playing-doom-eternal-1080p-by-itself

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