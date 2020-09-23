Big Navi’nin bellek kapasitesi gün yüzüne çıktı, Navi 22’e 12 GB VRAM eşlik edecek

Kırmızı ekibin RDNA2 mimarisiyle gelecek RX 6000 ailesinden beklenti büyük. Donanım dünyası AMD’den özellikle de orta segmentte fiyatıyla gönülleri kazanması beklentisi içerisinde.

12 GB bellekli 2560 shaderlı Navy Flounder

ROCm yazılımına gelen yeni güncelleştirme Navy Flounder GPU’suna destek sunuyor. Yeni yamanın konfigürasyonlarını inceleyen bir Reddit kullanıcısının buldukları ise yeni kartlara ışık tutuyor.

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40 CU içeren Navi 22 GPU’su her ünite içerisinde 64 shader konumlandırılacağı kabul edilirse 2560 işlem birimiyle geleceğe benziyor.

Diğer taraftan bir başka sızıntıya göre Navy Flounder GPU’suna eşlik edecek VRAM’ler 12 GB kapasiteye sahip olacak. Bu, AMD’ye orta segmentte Nvidia’ya karşı önemli bir avantaj sağlayacaktır.

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Ayrıca Bkz. "Yüksek sıcaklıklar Nvidia’nın hızlı GDDR6X bellek kullanmamasının nedeni olabilir"

Yamaya geri dönelim, Satırların arasındaki detaylara göre kartın GPU-VRAM arasındaki iletişimse 192-bitlik veriyolu üzerinden sağlanacak. Son olarak iddialara göre AMD'nin RTX Ampere tanıtımının ardından fiyatını 599$'dan 549$'a düşürdüğü üst seviye kartındaki Navi 21 GPU’suna 16 GB kapasiteli belleklerin eşlik etmesi bekleniyor.

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