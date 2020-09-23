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    Big Navi’nin bellek kapasitesi gün yüzüne çıktı, Navi 22’e 12 GB VRAM eşlik edecek

    Nvidia’nın güncel GDDR6X belleklerlde desteklediği RTX 3000 ailesinin ardından gözler AMD’nin üzerinde. Bir yama içerisinde yeni yongalara dair bazı detaylar bulundu.
    5 sa.
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    Metehan Göktaş
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    Big Navi’nin bellek kapasitesi gün yüzüne çıktı, Navi 22’e 12 GB VRAM eşlik edecek

    Kırmızı ekibin RDNA2 mimarisiyle gelecek RX 6000 ailesinden beklenti büyük.  Donanım dünyası AMD’den özellikle de orta segmentte fiyatıyla gönülleri kazanması beklentisi içerisinde.

    12 GB bellekli 2560 shaderlı Navy Flounder

    ROCm yazılımına gelen yeni güncelleştirme Navy Flounder GPU’suna destek sunuyor. Yeni yamanın konfigürasyonlarını inceleyen bir Reddit kullanıcısının buldukları ise yeni kartlara ışık tutuyor.

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    40 CU içeren Navi 22 GPU’su her ünite içerisinde 64 shader konumlandırılacağı kabul edilirse 2560 işlem birimiyle geleceğe benziyor.

    Diğer taraftan bir başka sızıntıya göre Navy Flounder GPU’suna eşlik edecek VRAM’ler 12 GB kapasiteye sahip olacak. Bu, AMD’ye orta segmentte Nvidia’ya karşı önemli bir avantaj sağlayacaktır.

    Big Navi’nin bellek kapasitesi gün yüzüne çıktı, Navi 22’e 12 GB VRAM eşlik edecek
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    Ayrıca Bkz. "Yüksek sıcaklıklar Nvidia’nın hızlı GDDR6X bellek kullanmamasının nedeni olabilir"

    Yamaya geri dönelim, Satırların arasındaki detaylara göre kartın GPU-VRAM arasındaki iletişimse 192-bitlik veriyolu üzerinden sağlanacak. Son olarak iddialara göre AMD'nin RTX Ampere tanıtımının ardından fiyatını 599$'dan 549$'a düşürdüğü üst seviye kartındaki Navi 21 GPU’suna 16 GB kapasiteli belleklerin eşlik etmesi bekleniyor.



    Kaynakça https://videocardz.com/newz/amd-navy-flounder-to-feature-40-cus-and-192-bit-memory-bus https://www.techspot.com/news/86818-both-navi-21-big-navi-navi-22-feature.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 9 dk.
    Bu devirde 192 bit olması enteresan. Hem de 3060 veya 3070 e rakip olma iddiasıyla gelirken. "Yoksa kart uçuyor da bu şekilde mi dizginlemişler?" demek geldi aklıma.
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    mav1li (Selim ) 2 dk. ilkerinanç
    2ghz taban 2300mhz boost hızıyla gelirse neden uçmasın
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    ErTuFx (Ertugrul senel) 1 sa.
    Dek düsündügüm Nvidia da oldugu gibi darbogaz sorunlari ne durumda olacagi. Islemci degisim maliyetleri yüzünden üst seviye ekran krtlarina gecmeyen bircok kullanici var.
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    S.T.A.L.K.E.R. 1 sa.
    klasik amd haberleri kartlar çıkmadan önce. kartlar çıkınca driver sorunları ile başlar sonra 3070 rakibi olduğu ortaya çıkar ama üzülmeyelim amd işlemci 2 milyar çekirdek ps8 100 çekirdek destek amd ... istiklal marşı kapanış...
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    mav1li (Selim ) 2 sa. (düzenlendi)
    40cu ile 3070 performansı verecekse 80cu ile 3090ı bile geçer. Genelde beklenti 3080 civarı ama amd sessiz iş yaptığında iyi ürün çıkartıyor. Uçuyoruz süper ürün geliyor dediklerinde ürün yeteri kadar iyi olmuyor.Son yıllarda çıkan amd ürünleri bunu gösteriyor. Phenom şöyle süper böyle süper dediler, tırt çıktı. Hemen PII çıktı durumu toparladılar. Bulldozer süper uçuyor kaçıyor dediler. İlk seri tırt çıktı hemen 2. seri ile durumu toparladılar. Vega şöyle süper böyle uçuyor dediler, tırt çıktı. Vega II ile toplarladılar. Şimdi uçuyor kaçıyor demiyorlar üstüne Nvidia fiyat kırıyor. Demek ki sağlam ürünler geliyor.
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    DH Misafiri 2 sa.
    8gb kart çıkaran Nvidia ve fanlarına tokat geliyor
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 sa.
    Dlss ve rt alternatifi şeyler sunması gerek
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    blackzeros 5 sa.
    40 cu ile 3070e kafa tutacaksa saglam bir performans artisi olacak gibi gorunuyor, bu arada konsolcular icinde iyi haber, muhtemelen ps5 gpu hızlarında calismayacak gpu ve ps5 gpusuna yakın bir gpu olacaktir flounder.bu durumda series x teki gpu 2080 ti ve 3070'ten daha guclu olmali.
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