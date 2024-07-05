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    Bilim insanları, 2000 yıllık dünyanın ilk bilgisayarının gizemini çözmüş olabilir

    Dünyanın en eski bilgisayarı olarak nitelenen Antikythera mekanizması yıllardır gizemini koruyor. Bilim insanları yeni tekniklerle mekanizmayı inceleyerek, cihazın yapılış amacını belirlemeye çalıştı.
    Bilim insanları 2000 yıllık bilgisayarın gizemini çözmüş olabilir Tam Boyutta Gör
    120 sene önce Yunanistan kıyılarındaki antik bir gemi enkazından çıkarılan ve dünyanın en eski bilgisayarı olarak nitelenen 2.000 yıllık bir mekanik düzenekolan Antikythera (Antikitera) mekanizması, arkeoloji alanındaki en gizemli keşiflerden biri olma niteliğini taşıyor. 

    Geçen hafta yayınlanan yeni bir çalışma, 1901 yılında Yunanistan'ın Antikythera adası yakınlarında keşfedilen, elle çalıştırılan karmaşık bir mekanik bilgisayar olan antik Antikythera mekanizması hakkında yeni ayrıntıları ortaya koyuyor.

    Batık bir gemi enkazında dalgıçlar tarafından bulunan cihazın M.Ö. 2. yüzyıla ait olduğu tespit edilmişti. Parçalanmış ve yüksek derecede deforme olmuş olmasına rağmen cihazın, karmaşık dişlilere sahip, gezegenlerin astronomik konumlarını hesaplayan, güneş ve ay tutulmalarını tahmin eden bir hesaplama mekanizması olduğu tahmin ediliyor.

    Bilim insanları 2000 yıllık bilgisayarın gizemini çözmüş olabilir Tam Boyutta Gör
    Glasgow Üniversitesi'ndeki bilim adamlarının son araştırmaları, mekanizmanın "takvim halkası" olarak adlandırılan halkasına yeni bakış açıları kazandırıyor. İstatistiksel analiz tekniklerinden yararlanan araştırmacılar, halkanın büyük olasılıkla 354 delik içerdiğini, ve bu rakamın Mısır takvimi veya diğer 360 günlük takvimlerden ziyade ay takvimine uygun olduğunu belirledi.

    Araştırmacılar, eksik verilere dayalı belirsizliği ölçen Woan uygulamalı Bayesian analizi kullanarak, var olan deliklerin konumlarına ve halkanın kalan altı parçasının yerleşimine bağlı olarak halkanın muhtemelen 354 veya 355 deliğe sahip olduğunu hesapladı.

    Yerçekimsel dalgaların tespitinde kullanılan teknikler kullanıldı

    Glasgow Üniversitesi' Yerçekimi Araştırma Enstitüsü'nde araştırma görevlisi ve makalenin yazarlarından Dr. Joseph Bayley, halkayı daha fazla analiz etmek için yerçekimsel dalgaların tespitinde kullanılan teknikleri uyguladı. Astronomik olayların neden olduğu uzay-zaman dalgalanmalarını ölçen LIGO dedektörlerinin yöntemlerini uyarlayarak, Markov Zinciri Monte Carlo ve iç içe örnekleme yöntemlerini kullanarak takvim halkasını inceledi. Sonuçlar, cihazın yapımında kullanılan antik Yunan zanaatinin olağanüstü hassasiyetini göstererek, her bir delik arasında sadece 0.028 mm'lik bir radyal değişkenliğe sahip, 77.1 mm yarıçapında 354 delikli bir halkanın yüksek olasılıkla var olduğunu doğruladı.

    Bayley, "Deliklerin konumlandırılmasının hassasiyeti, son derece hassas ölçüm teknikleri ve bunları delmek için inanılmaz derecede sabit bir el gerektiriyordu" dedi. Bu hassasiyet, Antikythera mekanizmasının ay takvimini takip etmek için kullanıldığı fikrini güçlendiriyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/science/scientists-use-gravitational-wave-research-to-shed-light-on-2000-year-old-computer https://bhi.co.uk/wp-content/uploads/2024/06/07-HJJuly24-AOTM-2.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    H
    Halilcv 5 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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