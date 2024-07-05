Bilim insanları, 2000 yıllık dünyanın ilk bilgisayarının gizemini çözmüş olabilir

Geçen hafta yayınlanan yeni bir çalışma, 1901 yılında Yunanistan'ın Antikythera adası yakınlarında keşfedilen, elle çalıştırılan karmaşık bir mekanik bilgisayar olan antik Antikythera mekanizması hakkında yeni ayrıntıları ortaya koyuyor.
Batık bir gemi enkazında dalgıçlar tarafından bulunan cihazın M.Ö. 2. yüzyıla ait olduğu tespit edilmişti. Parçalanmış ve yüksek derecede deforme olmuş olmasına rağmen cihazın, karmaşık dişlilere sahip, gezegenlerin astronomik konumlarını hesaplayan, güneş ve ay tutulmalarını tahmin eden bir hesaplama mekanizması olduğu tahmin ediliyor.
Araştırmacılar, eksik verilere dayalı belirsizliği ölçen Woan uygulamalı Bayesian analizi kullanarak, var olan deliklerin konumlarına ve halkanın kalan altı parçasının yerleşimine bağlı olarak halkanın muhtemelen 354 veya 355 deliğe sahip olduğunu hesapladı.
Yerçekimsel dalgaların tespitinde kullanılan teknikler kullanıldı
Glasgow Üniversitesi' Yerçekimi Araştırma Enstitüsü'nde araştırma görevlisi ve makalenin yazarlarından Dr. Joseph Bayley, halkayı daha fazla analiz etmek için yerçekimsel dalgaların tespitinde kullanılan teknikleri uyguladı. Astronomik olayların neden olduğu uzay-zaman dalgalanmalarını ölçen LIGO dedektörlerinin yöntemlerini uyarlayarak, Markov Zinciri Monte Carlo ve iç içe örnekleme yöntemlerini kullanarak takvim halkasını inceledi. Sonuçlar, cihazın yapımında kullanılan antik Yunan zanaatinin olağanüstü hassasiyetini göstererek, her bir delik arasında sadece 0.028 mm'lik bir radyal değişkenliğe sahip, 77.1 mm yarıçapında 354 delikli bir halkanın yüksek olasılıkla var olduğunu doğruladı.
Bayley, "Deliklerin konumlandırılmasının hassasiyeti, son derece hassas ölçüm teknikleri ve bunları delmek için inanılmaz derecede sabit bir el gerektiriyordu" dedi. Bu hassasiyet, Antikythera mekanizmasının ay takvimini takip etmek için kullanıldığı fikrini güçlendiriyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/science/scientists-use-gravitational-wave-research-to-shed-light-on-2000-year-old-computer https://bhi.co.uk/wp-content/uploads/2024/06/07-HJJuly24-AOTM-2.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451
https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.