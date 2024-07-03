Mars’ta hayatta kalabilen çöl yosunu bulundu

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Tam Boyutta Gör Her ne kadar Matt Damon, Marslı filminde hayatta kalmak için mürettebatın biyolojik atıklarında yetiştirilen patateslere güvenmiş olsa da insanlığın Mars’ta yaşayabilmesinin anahtarı basit bir çöl yosunu olabilir. Çin'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, aşırı kuraklık ve soğuğa dayanabilen bir çöl yosunu Mars’ta da hayatta kalabilir.

Bu yosun Mars'ta hayatta kalabilir

Çinli bilim insanları, Antarktika ve Mojave çölü gibi bölgelerde bulunan Syntrichia caninervis adlı yosunun kuraklık, yüksek radyasyon ve aşırı soğuk gibi Mars benzeri koşullara dayanabildiğini tespit etti. Yapılan çalışmada yosunun, Antarktika gibi yerlerde yıllarca sürebilen bir tür kış uykusuna girerek büyüdüğü keşfedildi.

Tam Boyutta Gör Hakemli The Innovation dergisinde yayınlanan çalışmaya göre yosun, neredeyse tüm hücre suyunu kaybettikten veya -80 santigrat derecede bir dondurucuda 5 yıl kaldıktan sonra yeniden sulandığında hızla canlanabiliyor. Yosun, az miktarda su eklendiğinde saniyeler içinde hayata dönerek fotosenteze faaliyetini sürdürüyor ve karbondioksiti oksijene çevirmeye devam ediyor. Aynı zamanda insanlığın bir gezegende hayatta kalması için gerekli olan karbonhidratı da sağlayabiliyor. Ek olarak Syntrichia caninervis, -196 derece gibi çok aşırı koşullarda 30 güne kadar kaldıktan ve gama ışınlarına maruz kaldıktan sonra bile hayatına devam edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Ekip, çalışmalarının böyle bir ortamda tüm bitkilerin hayatta kalmasını inceleyen ilk çalışma olduğunu söylerken, aynı zamanda seralar yerine gezegenin yüzeyinde bitki yetiştirme potansiyeline de odaklanıyor. Ekip Syntrichia caninervis özelinde yaptıkları çalışmada Mars’ın ortamını simüle eden bir düzenek de oluşturdu. Yosunun bu ortamda bir hafta boyunca hayatta kaldığı tespit edildi.

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Tam Boyutta Gör Uzmanlar, bu yosun veya diğer aday öncü bitkiler ile Mars’ı dünyalılaştırmak için henüz çok erken aşamada olduklarını ve gerçek saha testleri yapılana kadar kesin bir şey söylemenin imkansız olduğunu söylüyor. Ancak sera tipi bitki yetiştiriciliğinde Syntrichia caninervis’in bir yerinin olduğu da belirtiliyor.

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Mars’ta hayatta kalabilen çöl yosunu bulundu