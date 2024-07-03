Mars’ta hayatta kalabilen çöl yosunu bulundu

Teknoloji Editörü
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Her ne kadar Matt Damon, Marslı filminde hayatta kalmak için mürettebatın biyolojik atıklarında yetiştirilen patateslere güvenmiş olsa da insanlığın Mars’ta yaşayabilmesinin anahtarı
basit bir çöl yosunu olabilir. Çin'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, aşırı kuraklık ve soğuğa dayanabilen bir çöl yosunu Mars’ta da hayatta kalabilir. Bu yosun Mars'ta hayatta kalabilir
Çinli bilim insanları, Antarktika ve Mojave çölü gibi bölgelerde bulunan
Syntrichia caninervis adlı yosunun kuraklık, yüksek radyasyon ve aşırı soğuk gibi Mars benzeri koşullara dayanabildiğini tespit etti. Yapılan çalışmada yosunun, Antarktika gibi yerlerde yıllarca sürebilen bir tür kış uykusuna girerek büyüdüğü keşfedildi.
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Hakemli The Innovation dergisinde yayınlanan çalışmaya göre yosun, neredeyse tüm hücre suyunu kaybettikten veya
-80 santigrat derecede bir dondurucuda 5 yıl kaldıktan sonra yeniden sulandığında hızla canlanabiliyor. Yosun, az miktarda su eklendiğinde saniyeler içinde hayata dönerek fotosenteze faaliyetini sürdürüyor ve karbondioksiti oksijene çevirmeye devam ediyor. Aynı zamanda insanlığın bir gezegende hayatta kalması için gerekli olan karbonhidratı da sağlayabiliyor. Ek olarak Syntrichia caninervis, -196 derece gibi çok aşırı koşullarda 30 güne kadar kaldıktan ve gama ışınlarına maruz kaldıktan sonra bile hayatına devam edebiliyor.
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Ekip, çalışmalarının böyle bir ortamda tüm bitkilerin hayatta kalmasını inceleyen ilk çalışma olduğunu söylerken, aynı zamanda seralar yerine gezegenin yüzeyinde bitki yetiştirme potansiyeline de odaklanıyor. Ekip Syntrichia caninervis özelinde yaptıkları
çalışmada Mars’ın ortamını simüle eden bir düzenek de oluşturdu. Yosunun bu ortamda bir hafta boyunca hayatta kaldığı tespit edildi.
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Uzmanlar, bu yosun veya diğer aday öncü bitkiler ile Mars’ı dünyalılaştırmak için henüz çok erken aşamada olduklarını ve gerçek saha testleri yapılana kadar kesin bir şey söylemenin imkansız olduğunu söylüyor. Ancak sera tipi bitki yetiştiriciliğinde Syntrichia caninervis’in bir yerinin olduğu da belirtiliyor.
Kaynakça
https://www.popsci.com/science/moss-mars/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266667582400095X
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.