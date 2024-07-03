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    Mars’ta hayatta kalabilen çöl yosunu bulundu

    Çin'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, Dünya'da aşırı kuraklık ve soğuğa dayanabilen bir çöl yosunu Mars’ı yeşil ve yaşanılabilir bir gezegen haline getirmemizi sağlayabilir.
    Mars’ta hayatta kalabilen çöl yosunu bulundu Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar Matt Damon, Marslı filminde hayatta kalmak için mürettebatın biyolojik atıklarında yetiştirilen patateslere güvenmiş olsa da insanlığın Mars’ta yaşayabilmesinin anahtarı basit bir çöl yosunu olabilir. Çin'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, aşırı kuraklık ve soğuğa dayanabilen bir çöl yosunu Mars’ta da hayatta kalabilir.

    Bu yosun Mars'ta hayatta kalabilir

    Çinli bilim insanları, Antarktika ve Mojave çölü gibi bölgelerde bulunan Syntrichia caninervis adlı yosunun kuraklık, yüksek radyasyon ve aşırı soğuk gibi Mars benzeri koşullara dayanabildiğini tespit etti. Yapılan çalışmada yosunun, Antarktika gibi yerlerde yıllarca sürebilen bir tür kış uykusuna girerek büyüdüğü keşfedildi.

    Mars’ta hayatta kalabilen çöl yosunu bulundu Tam Boyutta Gör
    Hakemli The Innovation dergisinde yayınlanan çalışmaya göre yosun, neredeyse tüm hücre suyunu kaybettikten veya -80 santigrat derecede bir dondurucuda 5 yıl kaldıktan sonra yeniden sulandığında hızla canlanabiliyor. Yosun, az miktarda su eklendiğinde saniyeler içinde hayata dönerek fotosenteze faaliyetini sürdürüyor ve karbondioksiti oksijene çevirmeye devam ediyor. Aynı zamanda insanlığın bir gezegende hayatta kalması için gerekli olan karbonhidratı da sağlayabiliyor. Ek olarak Syntrichia caninervis, -196 derece gibi çok aşırı koşullarda 30 güne kadar kaldıktan ve gama ışınlarına maruz kaldıktan sonra bile hayatına devam edebiliyor.
    Mars’ta hayatta kalabilen çöl yosunu bulundu Tam Boyutta Gör
    Ekip, çalışmalarının böyle bir ortamda tüm bitkilerin hayatta kalmasını inceleyen ilk çalışma olduğunu söylerken, aynı zamanda seralar yerine gezegenin yüzeyinde bitki yetiştirme potansiyeline de odaklanıyor. Ekip Syntrichia caninervis özelinde yaptıkları çalışmada Mars’ın ortamını simüle eden bir düzenek de oluşturdu. Yosunun bu ortamda bir hafta boyunca hayatta kaldığı tespit edildi.

     

    Mars’ta hayatta kalabilen çöl yosunu bulundu Tam Boyutta Gör
    Uzmanlar, bu yosun veya diğer aday öncü bitkiler ile Mars’ı dünyalılaştırmak için henüz çok erken aşamada olduklarını ve gerçek saha testleri yapılana kadar kesin bir şey söylemenin imkansız olduğunu söylüyor. Ancak sera tipi bitki yetiştiriciliğinde Syntrichia caninervis’in bir yerinin olduğu da belirtiliyor.
    Kaynakça https://www.popsci.com/science/moss-mars/ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266667582400095X
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 3 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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