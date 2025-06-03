RedMagic yeni oyuncu tabletini tanıtmaya hazırlanıyor: İşte tasarımı ve özellikleri

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RedMagic, 11 Haziran'da Çin'de yeni oyuncu tableti RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansmandan önce tabletin tasarımı ortaya çıktı.

RedMagic Gaming Tablet 3 Pro beklenen özellikleri

Lenovo'nun Legion Y700'üyle (4. Nesil) rekabet edecek olan tablet, şık tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor. 9 inçlik OLED ekrana sahip olan cihaz, son derece ince çerçeveleriyle oldukça kompakt bir yapıda.

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RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'nun Snapdragon 8 Elite Leading Version ile performans çıtasını yukarı çıkarması bekleniyor. Geekbench listesi ayrıca, tabletin 24 GB RAM ile donatılacağını ortaya koyuyor. Ek olarak, cihazın 8.240 mAh pile ve gelişmiş soğutma için dahili bir fana sahip olması bekleniyor.

RedMagic Gaming Tablet 3 Pro, Çin'de piyasaya sürülecek olsa da, küresel lansmanının yapılma olasılığı bulunduğunu da belirtelim.

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RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı

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