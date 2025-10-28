One Piece'in 2. sezonuyla ekranlara döneceği tarih belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Aynı adlı manga ve anime serisinden uyarlanan live-action One Piece dizisi, 2023 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla beğeni kazanırken, Netflix'in de en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Bu yüzden dizinin 2. sezonu da merakla bekleniyor. Bu bekleyişin tam olarak ne zaman sonulanacağı ise artık biliniyor. Netflix, bugün 2. sezondan yeni bir afiş paylaşarak, One Piece'in 10 Mart 2026'da ekranlara döneceğini duyurdu.

One Piece 2. Sezon, 10 Mart'ta İzleyici ile Buluşacak

Korsanlarla dolu fantastik bir dünyada geçen One Piece, genç korsan Monkey D. Luffy’nin efsanevi hazine One Piece’i bulmak ve Korsanlar Kralı olmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor. Lastik gibi esneyebilen olağanüstü bir bedene sahip olan Luffy, yol boyunca kılıç ustası Roronoa Zoro, keskin nişancı Usopp, yetenekli aşçı Sanji ve zeki gezgin Nami gibi farklı geçmişlere sahip dostlar ediniyor.

Ana ekibi yeniden bir araya toplayacak olan 2. sezonda ekibe katılan yeni isimler Mikaela Hoover, Charithra Chandran, Katey Sagal, David Dastmalchian, Callum Kerr ve Joe Manganiello olacak.

One Piece daha şimdiden 3. sezon onayını almış durumda. Daha 2. sezon yayınlanmadan 3. sezon hazırlıklarına başlanması, ilk iki sezonu arasında izleyicileri neredeyse üç yıl bekleten One Piece'in bir sonraki sezona geçerken daha kısa bir ara vermesini sağlayabilir.

