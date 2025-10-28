One Piece'in 2. sezonuyla ekranlara döneceği tarih belli oldu

One Piece 2. Sezon, 10 Mart'ta İzleyici ile Buluşacak
Korsanlarla dolu fantastik bir dünyada geçen One Piece, genç korsan Monkey D. Luffy’nin efsanevi hazine One Piece’i bulmak ve Korsanlar Kralı olmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor. Lastik gibi esneyebilen olağanüstü bir bedene sahip olan Luffy, yol boyunca kılıç ustası Roronoa Zoro, keskin nişancı Usopp, yetenekli aşçı Sanji ve zeki gezgin Nami gibi farklı geçmişlere sahip dostlar ediniyor.
Ana ekibi yeniden bir araya toplayacak olan 2. sezonda ekibe katılan yeni isimler Mikaela Hoover, Charithra Chandran, Katey Sagal, David Dastmalchian, Callum Kerr ve Joe Manganiello olacak.
One Piece daha şimdiden 3. sezon onayını almış durumda. Daha 2. sezon yayınlanmadan 3. sezon hazırlıklarına başlanması, ilk iki sezonu arasında izleyicileri neredeyse üç yıl bekleten One Piece'in bir sonraki sezona geçerken daha kısa bir ara vermesini sağlayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
