Epic Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları dağıtılmaya başladı

Epic Store’da bu sefer Observer ile Alan Wake’s American Nightmare adlı oyunlar ücretsiz hale geldi. İlk oyun olan Observer, Cyberpunk ile korku temalarının başarılı bir şekilde harmanlandığı bir macera oyunu. 2084 yılında Polonya’nın Krakow şehrinde geçen oyunda Daniel Lazarski adlı bir dedektifi yönetiyoruz.

Nanophage isimli dijital bir veba sonrası kaosun hâkim olduğu bir evrende suçları çözmeye çalışan kahramanımıza geçtiğimiz Temmuz ayında 75 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü aktör Rutger Hauer hayat veriyor.

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Ridley Scott’ın kült filmi Blade Runner’daki rolüyle hafızalara kazanan Hauer, filmin kötü karakteri android Roy Batty’i canlandırmıştı. 2017 yılında piyasaya sürülen ve oldukça olumlu yorumlar alan Observer’ın Metacritic ortalaması 78 puan olarak görünüyor.

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Diğer oyunumuz olan Alan Wake’s American Nightmare ise aslında bir DLC. Kurulum için asıl oyun olan Alan Wake’e ihtiyaç duymayan yapım, ilk oyundan da hatırladığımız Night Springs dizisinin içinde geçiyor.

Wake’in senaryosunu yazdığı bölümü oynadığımız oyunda ilk yapımın bittiği yerden başlıyoruz buradaki Mr. Scratch olayına odaklanıyoruz. 2012 yılında yayınlanmış oyuna ait ortalama ise 73 puan civarlarında.

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Epic Store’da bir sonraki hafta, Layers of Fear ve Qube2 adlı oyunlar ücretsiz olarak dağıtılacak.