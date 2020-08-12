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    Bilim Kurulu açıkladı: Okulların açılışına yeni düzenleme

    Bugün toplanan Bilim Kurulu normalde 17 Ağustos 2020 özel okulların telafi eğitimi ve 31 Ağustos 2020 Eğitim-Öğretim yılının başlaması takvimine değişiklik tavsiyesi yaptı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bilim Kurulu açıkladı: Okulların açılışına yeni düzenleme
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    Ülkemizde koronavirüs salgını Mart ayından bu yana devam ediyor ve Haziran başlarına doğru kısıtlamalarla vaka sayıları 700 seviyesine kadar çekilmişti. Ne var ki yeni normalleşme sürecinde dikkatsiz davrananlar nedeniyle vakalar 1200 seviyesini zorluyor. Okulların açılışı da bu yüzden sıkıntıya girdi.

    Vakalar düşmedi

    Ramazan Bayramı ile birlikte başlayan yeni normalleşme sürecinde vatandaşların kurallara riayet etmeye çalıştığı gözlenmişti ancak bir süre sonra toplu düğünler, cenazeler, yemekler derken tatil beldelerinde adeta yığılmalar oluşunca vakalar da fırladı. Bugün vaka sayıları okulları da riske soktu.

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    Milli Eğitim Bakanı kısa bir süre önce dışarıya çıkan herkesin 18 milyon öğrenciyi düşünmek olduğunu paylaşmıştı. Korkulan oldu ve tedbirsiz davranışlar devam edince okulların açılışına da müdahale gecikmedi.

    Normalde 17 Ağustos itibariyle özel okulların yüz yüze telafi eğitimi başlayacaktı. 31 Ağustos tarihi ile de 2020 Eğitim-Öğretim yılının başlaması planlanıyordu. Bugün toplanan Bilim Kurulu okulların açılışına yönelik tavsiye kararını açıkladı.

    Kurul yüz yüze eğitimin en az bir ay daha ertelenmesini tavsiye olarak Milli Eğitim Bakanlığına iletti. Sonrasında ise geçişin kademeli olarak yapılması gerektiğini belirtti. Yani 17 Ağustos tarihindeki özel okulların yüz yüze eğitimi ertelenmiş oldu. Özel okullar isterse telafi eğitimini uzaktan yapabilecek.

    31 Ağustos tarihinde eğitim-öğretim yılı yine uzaktan başlayacak. 21 Eylül tarihinde ise kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlaması bekleniyor. Hangi sınıfların ilk olarak açılacağı sonra açıklanacak. Elbette bunlar yine salgının gidişatı ile doğrudan ilgili. 



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    Limerence 1 hf. en beğenilen
    Gel ufacık çocuğa arkadaşları ile oyun oynamamasını söyle.Bence açılmamalı.
    Yanıtla +31
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    f 22 raptor (Metehan Talih) 1 hf. diji_irfan33
    Devlet gerekli önlemleri almadı, sen halka ne bakıyorsun. Cahil cesareti var bana birşey olmaz kafasında
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    mertd 1 hf.
    Her toplantıda bişey değişiyo. Bu gidişle cyberpunk 2077 gibi olacak
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    No Smoking (Atilla ) 1 hf.
    Bırakın bu Virüs çığırtkanlığı !! Evden dışarı çıkmayan veletler gelmiş dışarıda virüs var okullar açılmamalı diyor. Ne zamana kadar açılmayacak !? Millet sokakta, sahilde, kafede, lokantada her yerde yaa !Çocuk yok mu hiç ? Gidin tatil yerlerine. Bakın otellere. Ne boş muhabbet bunlar ya. Yok açılmasın yok ben çocuğumu okula göndermem. Gönderme çok da fifi !Yemin ediyorum şu forumdaki üyeleri anlamıyorum ya. Yok devlet önlem almıyor yok toplantılarda alınan kararla sürekli değişiyor. Yok vaka sayısı 1k+ oldu falan filan ! Tatil yaparken olmayan virüs okullarda olacak. Ülkenin %60' ı zaten yatarak para kazanma peşinde zaten. Evde dura dura virüs mü biter ?
    Yanıtla +2
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    kartal172 (Cemil ) 1 hf. (düzenlendi)
    Ancak bir cahil çocuğunu okula gönderir. (Maske kullanan biri)



    Zaten toplum cahil, muhtemelen okullar açıldığında günlük vaka 2k civarında olur. Sonra kapatırlar falan. Günlük yaşayan aylık insanlarız zaten. E bu da cehaletten oluşan bir şey.
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    barsahin (Barış Şahin) 1 hf.
    Çocuklar sokaklarda parklarda itiş kakış oynuyorlar zaten, semt pazarlarında insanlar birbirine çarpa çarpa alışveriş yapıyor, AVM'ler açık, turistik yerler kalabalık, say say bitmez.
    Bu işin günahını çocuklar çekiyor sanki. Uzaktan eğitim bir yere kadar iş görür, bence açmamak yerine farklı çözümler düşünülmeli, sonuçta bu dünyadaki tek virüs Kovid19 değil, hayatı zindana çevirmeden her türlü hastalığın yayılmasını azaltacak formüller bularak eğitimi devam ettirmek lazım, devam etmeli ki kaliteli doktor, bilim adamları da yetişebilmeli.
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    WienerWald (Arda ) 1 hf.
    Bu nesil ileride bu işin sıkıntısını çok çekecek.
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    MaDMaxiBo 1 hf. (düzenlendi)
    Bir ay sonra tekrar değerlendirilir.



    Ek olarak soğuk eklenince, en erken Kasım diyor okul müdürü arkadaş.
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    L.o.T.u.S (-- --) 1 hf.
    Ama özel dershanelere açabilirsiniz diyorsunuz. derse başladılar...
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    coolblack1903 (Halit Soysal) 1 hf.
    özel okulların paraya ihtiyacı var tabi o yüzden bu kadar acele ediyorlar. milletin çocuğu kimin umurunda...
    Yanıtla +9
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    Nevfel (T. I. ) 1 hf.
    Çocukları evde tutmak kolay sanki. Kas ve iskelet yapılarıda ağırlıklı evde durunca psikolojileri ile beraber bozuluyor. Anne babalarda çocuklara ders yaptırmakla cebelleşiyor. Öğretmen online basıyor ödevi biz de akşama kadar ders yaptırmakla uğraşıyoruz.



    Erteleme sebebi devlet okullarındaki kalabalık. O kadar çok öğrenci varki maşallah. 18 milyon yunanın nüfusunun iki katı neredeyse.



    Bu iş çok sıkıntılı. Özel okullar bu senenin parasının çoğunu topladı bile ama iadeye yanaşmıyorlar. Buna bir yasa çıkarılmalı.



    Özel okul konusunda devlet yasa çıkarmalı öyle yarı yarıya eğitim ver ama paranın tamamını veli ödesin.
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    berbatine (Burak ) 1 hf.
    At yalanı, şey yap inananı. İnsanlar daha fazla Turizmi hareketlendirsin diye sağ gösterip sol vurdu eğitim sektöründekilere. Bak biz niyetliyiz ama bilim kurulu sağlık açısından uygun bulmuyor, yersen! Şimdi içlerinde okulu olan yok mu diye soranlar çıkacak. Abicim jeopolitik olarak cari açığı biz neyle kapatıyoruz? Cevap: Turizm ile kardeşim.
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    TulparHAN (5 4) 1 hf.
    Arkadaşlar okulda Covid bulaşma riski önemli değil.Çocuk uzak durur olur biter.Millet işe gidiyor dolmuşlar zaten dlu 23-26 milyon liseli gelince ne olacak ?Benim olduğum yerde bir sürü vaka var haritada kocaman kıp kırmızı babam 2 dolmuşla gidecek Babam enfekte olmayacak mı ?okula virüs götürmeyecek mi adam günde 400 adamla muhattap oluyor.4-5 ay daha ertelenir.
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