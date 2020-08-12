Bilim Kurulu açıkladı: Okulların açılışına yeni düzenleme

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Ülkemizde koronavirüs salgını Mart ayından bu yana devam ediyor ve Haziran başlarına doğru kısıtlamalarla vaka sayıları 700 seviyesine kadar çekilmişti. Ne var ki yeni normalleşme sürecinde dikkatsiz davrananlar nedeniyle vakalar 1200 seviyesini zorluyor. Okulların açılışı da bu yüzden sıkıntıya girdi.

Vakalar düşmedi

Ramazan Bayramı ile birlikte başlayan yeni normalleşme sürecinde vatandaşların kurallara riayet etmeye çalıştığı gözlenmişti ancak bir süre sonra toplu düğünler, cenazeler, yemekler derken tatil beldelerinde adeta yığılmalar oluşunca vakalar da fırladı. Bugün vaka sayıları okulları da riske soktu.

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Milli Eğitim Bakanı kısa bir süre önce dışarıya çıkan herkesin 18 milyon öğrenciyi düşünmek olduğunu paylaşmıştı. Korkulan oldu ve tedbirsiz davranışlar devam edince okulların açılışına da müdahale gecikmedi.

Normalde 17 Ağustos itibariyle özel okulların yüz yüze telafi eğitimi başlayacaktı. 31 Ağustos tarihi ile de 2020 Eğitim-Öğretim yılının başlaması planlanıyordu. Bugün toplanan Bilim Kurulu okulların açılışına yönelik tavsiye kararını açıkladı.

Kurul yüz yüze eğitimin en az bir ay daha ertelenmesini tavsiye olarak Milli Eğitim Bakanlığına iletti. Sonrasında ise geçişin kademeli olarak yapılması gerektiğini belirtti. Yani 17 Ağustos tarihindeki özel okulların yüz yüze eğitimi ertelenmiş oldu. Özel okullar isterse telafi eğitimini uzaktan yapabilecek.

31 Ağustos tarihinde eğitim-öğretim yılı yine uzaktan başlayacak. 21 Eylül tarihinde ise kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlaması bekleniyor. Hangi sınıfların ilk olarak açılacağı sonra açıklanacak. Elbette bunlar yine salgının gidişatı ile doğrudan ilgili.

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