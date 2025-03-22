Bilinen en uzak galakside beklenmedik bir şekilde oksijen keşfedildi!

JADES-GS-z14-0'nin kimyasal olarak bu kadar olgun olması, galaksilerin nasıl ve ne zaman oluştuğuna dair mevcut teorileri sorgulatıyor. Bu keşif aynı zamanda galaksinin mesafesinin son derece hassas bir şekilde ölçülmesini sağladı. Yapılan analizler, bu uzaklığın %0,005’lik bir hata payıyla belirlendiğini ortaya koydu.
JADES-GS-z14-0 ilk olarak James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile keşfedilmişti. Ancak astronomlar, kesin mesafe ve kimyasal analiz için ALMA’nın kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Öte yandan yeni bulgular ve son dönemlerdeki araştırmaları, galaksilerin Büyük Patlama'dan sonra daha önce düşünülenden daha hızlı oluşabileceğini gösteriyor.
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!