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    Bilinen en uzak galakside beklenmedik bir şekilde oksijen keşfedildi!

    İki farklı araştırma ekibi bilinen en uzak galaksi olan JADES-GS-z14-0'da oksijen tespit etti. Oksijenin keşfedildiği galaksi 13,4 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.
    Bilinen en uzak galakside oksijen keşfedildi! Tam Boyutta Gör
    İki farklı araştırmada astronomlar, bilinen en uzak galaksi olan JADES-GS-z14-0 içinde oksijen tespit etti. Atacama Large Millimeter Array (ALMA) kullanılarak yapılan bu keşif, evrendeki ilk galaksilerin beklenenden çok daha hızlı oluştuğunu ve olgunlaştığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl keşfedilen JADES-GS-z14-0, bugüne kadar doğrulanan en uzak galaksi unvanını taşıyor. O kadar uzakta ki ışığı bize ulaşana kadar 13,4 milyar yıl geçti. Yani onu gördüğümüz hali, evrenin henüz 300 milyon yaşında olduğu döneme ait.

    Beklenenden daha fazla oksijen var

    Bilinen en uzak galakside oksijen keşfedildi! Tam Boyutta Gör
    Şili'nin Atacama Çölü'nde bulunan ALMA gözlemevi sayesinde yapılan ölçümler, bu “genç” galaksinin şaşırtıcı derecede kimyasal olarak olgun olduğunu ortaya koydu. Galaksiler genellikle yaşamlarına, çoğunlukla hidrojen ve helyum gibi hafif elementlerden oluşan genç yıldızlarla dolu olarak başlarlar ve bu yıldızlar zamanla oksijen gibi daha ağır elementler üretir. Ancak araştırmacılar, JADES-GS-z14-0'da beklenenden 10 kat fazla ağır element tespit etti. Dolayısıyla bulgular galaksinin çok hızlı bir şekilde oluşup olgunlaştığını gösteriyor.

    JADES-GS-z14-0'nin kimyasal olarak bu kadar olgun olması, galaksilerin nasıl ve ne zaman oluştuğuna dair mevcut teorileri sorgulatıyor. Bu keşif aynı zamanda galaksinin mesafesinin son derece hassas bir şekilde ölçülmesini sağladı. Yapılan analizler, bu uzaklığın %0,005’lik bir hata payıyla belirlendiğini ortaya koydu.

    JADES-GS-z14-0 ilk olarak James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile keşfedilmişti. Ancak astronomlar, kesin mesafe ve kimyasal analiz için ALMA’nın kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Öte yandan yeni bulgular ve son dönemlerdeki araştırmaları, galaksilerin Büyük Patlama'dan sonra daha önce düşünülenden daha hızlı oluşabileceğini gösteriyor.

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    P
    pskillercheto 2 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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