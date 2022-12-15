Bilişim Vadisi yeni nesil yatırım yaklaşımı ile 4. GSYF‘yi kurdu

Tam Boyutta Gör Gebze’de yer alan teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi ve Arz Portföy 500 milyon TL yatırım hedefi ile 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu (GSYF) kurdu. Fon ile 1.000 teknolojik girişime yatırım yapılması ve fon büyüklüğünün üç yıl içerisinde 500 milyon TL büyüklüğe erişmesi bekleniyor.

4. GSYF ile bireysel ve kurumsal yatırımcının kültürel dönüşümü sağlanması amaçlanıyor. Yatırımcılara katılım finans ilkeleri çerçevesinde yatırım yapma olanağı sunuluyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre artık ev ve arsa almak yerine teknoloji şirketlerine yatırım yapmak kolaylaşıyor. Fona her ay giriş yapılabiliyor.

Hangi sektörlere yatırım yapılacak?

Başta mobilite, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, enerji, derin teknoloji, finans, siber güvenlik ve tarım sektörleri olmak üzere yeni teknoloji girişimlerine yatırım yapılacak. Fon kapsamında girişimlere 400 bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar yatırım yapılması planlanıyor. Yatırımcıların fona yatırmış oldukları yatırımdan çıkış yapabilmesi için fon süresinin tamamlanması gerekiyor.

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Son tarih 31 Aralık 2022

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Kanunu kapsamında GSYF yatırımı için belirlenen son tarih 31 Aralık 2022. 4691 sayılı kanun kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren firmalara ve 5746 sayılını kanun kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sahibi kurumlara yönelik; bu merkeze ilişkin kazanç tutarının %20’lik kısmının vergiye tabi olmaması adına, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ilgili yılın beyannamesinde yararlanılan indirim tutarının 1 milyon TL ve üzerinde olması halinde, bu tutarın %2’lik kısmının pasifte geçici bir hesaba aktarılarak, bu hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar kanunda belirlenen yöntemlerden biri ile girişimci firmalara veya girişim sermayesi yatırım fonlarına aktarılması şartı getirildi.

4. GSYF hakkında detaylı bilgi ve başvuru için dorduncugsyf@bilisimvadisi.com.tr adresinden iletişime geçilebileceği belirtiliyor.

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Bilişim Vadisi yeni nesil yatırım yaklaşımı ile 4. GSYF‘yi kurdu