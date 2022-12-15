Bilişim Vadisi yeni nesil yatırım yaklaşımı ile 4. GSYF‘yi kurdu

4. GSYF ile bireysel ve kurumsal yatırımcının kültürel dönüşümü sağlanması amaçlanıyor. Yatırımcılara katılım finans ilkeleri çerçevesinde yatırım yapma olanağı sunuluyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre artık ev ve arsa almak yerine teknoloji şirketlerine yatırım yapmak kolaylaşıyor. Fona her ay giriş yapılabiliyor.
Hangi sektörlere yatırım yapılacak?
Başta mobilite, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, enerji, derin teknoloji, finans, siber güvenlik ve tarım sektörleri olmak üzere yeni teknoloji girişimlerine yatırım yapılacak. Fon kapsamında girişimlere 400 bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar yatırım yapılması planlanıyor. Yatırımcıların fona yatırmış oldukları yatırımdan çıkış yapabilmesi için fon süresinin tamamlanması gerekiyor.
Son tarih 31 Aralık 2022
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Kanunu kapsamında GSYF yatırımı için belirlenen son tarih 31 Aralık 2022. 4691 sayılı kanun kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren firmalara ve 5746 sayılını kanun kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sahibi kurumlara yönelik; bu merkeze ilişkin kazanç tutarının %20’lik kısmının vergiye tabi olmaması adına, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ilgili yılın beyannamesinde yararlanılan indirim tutarının 1 milyon TL ve üzerinde olması halinde, bu tutarın %2’lik kısmının pasifte geçici bir hesaba aktarılarak, bu hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar kanunda belirlenen yöntemlerden biri ile girişimci firmalara veya girişim sermayesi yatırım fonlarına aktarılması şartı getirildi.
4. GSYF hakkında detaylı bilgi ve başvuru için dorduncugsyf@bilisimvadisi.com.tr adresinden iletişime geçilebileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...