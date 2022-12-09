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    Getir, Avrupalı rakibini 1,2 milyar dolara satın aldı

    Yerli hızlı teslimat girişimi Getir, Avrupa'da faaliyet gösteren rakibi Gorillas'ın tamamını 1,2 milyar dolara satın aldı. Getir Kurucusu Nazım Salur konuyla ilgili açıklama yaptı.
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    Getir, Avrupalı rakibini 1,2 milyar dolara satın aldı Tam Boyutta Gör
    Dokuz ülkede faaliyet gösteren hızlı market teslimat şirketi Getir, Avrupa’da faaliyet gösteren rakibi Gorillas’ı satın aldı. Kağan Sümer isimli Türk girişimci tarafından Gorillas, Getir çatısı altına geçti.

    Gorillas, pandemide sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde büyük ilgi görmüştü ancak son aylarda büyüme hızı ciddi oranda düştü. Bazı ülkelerde faaliyetini sonlandırmak zorunda kalan ve 300’den fazla çalışanı ile yolunu ayıran Gorillas, bundan böyle Getir markası altında hizmet verecek.

    Berlin merkezli Gorillas, geçen sene 3 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı. Getir ise 1,3 milyar dolara Gorillas’ın tamamını satın aldı. Bu nedenle Getir, ödediği 1,3 milyar doların çok daha üzerinde değer kazanacak. Ayrıca Gorillas yatırımcılarının da Getir’e yaklaşık 300 milyon dolar seviyesinde yatırım yapacağı da ifade ediliyor.

    Getir kurucusundan açıklama

    Getir Kurucusu Nazım Salur; “Piyasalar inip çıkabilir, ama önemli olan kullanıcılarımızın hizmetimizi seviyor olması ve sunduğumuz kolaylığın herkes tarafından kabul görmesi. Hızlı market teslimatı sektörü önümüzdeki uzun yıllar boyunca istikrarlı biçimde büyümesini sürdürürken, Getir de 7 yıl önce icat ettiği bu sektöre liderlik etmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

    Getir, bu sene Mart ayında çıktığı yatırım turunda 768 milyon dolar yatırım alarak 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Böylece Avrupa'da hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe 10 milyar dolar barajını aşarak decacorn unvanını alan ilk şirket oldu. Bu satın alımla birlikte Getir'in değeri daha da artacak.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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