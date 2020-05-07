BİM marketlerde uygun fiyata Jabra Elite 65T ve Realme C2 var

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Koronavirüs salgını nedeniyle artık insanların eve kapandığı bir dönemde gıda marketlerine olan trafik de azalmış durumda. Buna rağmen perakende gıda marketleri cazip elektronik indirimleri yapmaya devam ediyor.

6 Mayıs BİM aktüel ürünler

6 Mayıs BİM aktüel ürünler arasında Jabra Elite 65t tam kablosuz kulaklık modeli var. Tatmin edici bir ses kalitesi sunan Elite 65t, tasarımı ile kulağa tam oturacak şekilde hazırlanmış. Her parçada çift mikrofon berrak bir ses sunuyor.

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Pasif gürültü engelleme özelliği olan kulaklık Bluetooth 5.0 teknolojisi kullanıyor. Şarjlı kılıf ile birlikte toplamda 14 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 15 dakikalık şarj ile 1.5 saat ek süre elde edilebiliyor. Jabra Elite 65t modeli 499TL gibi oldukça uygun bir fiyata satılıyor.

Diğer taraftan Meizu M6T akıllı telefon modeli de uygun fiyatlı ürünler arasında. 5.7 inçlik HD+ ekran, 8 çekirdekli MediaTek işlemci, 3GB RAM, 32GB depolama, 3300mAh kapasite, 13MP+2MP kamera, 8MP ön kamera şeklinde özellikler mevcut. Fiyatı 799TL ile yine uygun durumda.

13 Mayıs BİM aktüel ürünler

13 Mayıs BİM aktüel ürünler arasında Realme C2 modeli dikkat çekiyor. 6.1 inçlik HD+ çentikli ekran, 8 çekirdekli Helio P22 yonga seti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP+2MP arka kamera, 5MP ön kamera, 4000mAh kapasiteli batarya, çift SIM kart özellikleri arasında. Fiyatı 999TL ile oldukça uygun ancak garanti kim tarafından sağlanıyor açıklanmamış.

Diğer taraftan Philips 10000mAh kapasiteli şarj istasyonu 59.90TL, kablosuz fare 49.90TL ve kablosuz klavye-fare seti 79.90TL şeklinde fiyat etiketine sahip.

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