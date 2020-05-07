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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BİM marketlerde uygun fiyata Jabra Elite 65T ve Realme C2 var

    6 Mayıs BİM aktüel ürünleri arasında çok uygun fiyata Jabra Elite 65T tab kablosuz kulaklık, 13 Mayıs BİM aktüel ürünler arasında Realme C2 akıllı telefon modeli var.
    1 hf.
    13,5b
    1
    18
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    BİM marketlerde uygun fiyata Jabra Elite 65T ve Realme C2 var
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    Koronavirüs salgını nedeniyle artık insanların eve kapandığı bir dönemde gıda marketlerine olan trafik de azalmış durumda. Buna rağmen perakende gıda marketleri cazip elektronik indirimleri yapmaya devam ediyor.

    6 Mayıs BİM aktüel ürünler

    6 Mayıs BİM aktüel ürünler arasında Jabra Elite 65t tam kablosuz kulaklık modeli var. Tatmin edici bir ses kalitesi sunan Elite 65t, tasarımı ile kulağa tam oturacak şekilde hazırlanmış. Her parçada çift mikrofon berrak bir ses sunuyor.

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    Pasif gürültü engelleme özelliği olan kulaklık Bluetooth 5.0 teknolojisi kullanıyor. Şarjlı kılıf ile birlikte toplamda 14 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 15 dakikalık şarj ile 1.5 saat ek süre elde edilebiliyor. Jabra Elite 65t modeli 499TL gibi oldukça uygun bir fiyata satılıyor.

    Diğer taraftan Meizu M6T akıllı telefon modeli de uygun fiyatlı ürünler arasında. 5.7 inçlik HD+ ekran, 8 çekirdekli MediaTek işlemci, 3GB RAM, 32GB depolama, 3300mAh kapasite, 13MP+2MP kamera, 8MP ön kamera şeklinde özellikler mevcut. Fiyatı 799TL ile yine uygun durumda.

    13 Mayıs BİM aktüel ürünler

    13 Mayıs BİM aktüel ürünler arasında Realme C2 modeli dikkat çekiyor. 6.1 inçlik HD+ çentikli ekran, 8 çekirdekli Helio P22 yonga seti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP+2MP arka kamera, 5MP ön kamera, 4000mAh kapasiteli batarya, çift SIM kart özellikleri arasında. Fiyatı 999TL ile oldukça uygun ancak garanti kim tarafından sağlanıyor açıklanmamış.

    Diğer taraftan Philips 10000mAh kapasiteli şarj istasyonu 59.90TL, kablosuz fare 49.90TL ve kablosuz klavye-fare seti 79.90TL şeklinde fiyat etiketine sahip.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DH Misafiri 1 hf. en beğenilen
    Bim haberlerine tepki gösterirdiniz. Bu sefer de neden daha erken haber yapmadınız diye tepki göstermişsiniz. Çok çıkarcısınız çok.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    hadjimurat (Murat Demircan) 6 gün
    valla bu zamlardan sonra bim ve A101 deki telefonlari alabilen cikarsa helal olsun derim kactane yere sorduysam ya 1 tane gelecekmis yada hic bu ulkede gercekten yasanmaz artik kanini emdiler vatandasin
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    benxlegend (Selim Altınışık) 1 hf.
    Son gelen vergiden sonra realme ve meizu m6t cihazları BİM, mağazalarının çoğuna göndermemiş bazılarına da minimum miktarda göndermiş. Alabilen oldu mu merak ediyorum?
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    burakayvacık 1 hf. yeni yorumcu
    Klavye mause takımı alınır bence ya hem fiyatı da uygun duruyor
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    DH Misafiri 1 hf. en beğenilen
    Bim haberlerine tepki gösterirdiniz. Bu sefer de neden daha erken haber yapmadınız diye tepki göstermişsiniz. Çok çıkarcısınız çok.
    Yanıtla +4
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    cihangürpınar 1 hf. yeni yorumcu
    herşey bitmiş bizim yeni haberimi oluyor olaydan
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    Tuncal Çalışan 1 hf. yeni yorumcu
    Fırsatları kaçırmışız
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    ShadowOfSpirit (Meriç Ünal) 1 hf.
    Alirsjniz da daha bu urunlerde telefonla doğru düzgün konusamiyorsunuz..bir araştırın yorumları vs almazsınız..boyun bantlı kulakliklar daha iyi iş görüyor bu durumda
    1 Yanıt Yanıtla
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    Bf5 (Satuk Buğra) 1 hf. ShadowOfSpirit
    Aldım kullanıyorum, telefon görüşmelerinde sorun yaşamıyorum. Mikrofonunun iyi olduğunu incelemelerde okumuştum fakat bu kadar sorunsuz görüşme yapabileceğimi düşünmüyordum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    furkansalih1 (furkan furki) 1 hf.
    Klavye fare seti alınır mı ?
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    OsmanlıKafası (Abdüssamed ULUBEY) 1 hf.
    Bim her türlü kazanıyor ekonomi ne olursa olsun.
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    buluterdemir 1 hf. yeni yorumcu
    alınır aslında bu fiyata
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    13471 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    6 mayıs BİM aktüel ürünler, bim jabra elite 65t ve
    2 etiket daha 13 mayıs BİM aktüel ürünler Mobil Teknolojiler
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