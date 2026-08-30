Star Wars: Zero Company'den etkileyici başlangıç: Steam'de zirveyi aldı

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Tam Boyutta Gör Star Wars evreninde geçen bir XCOM oyunu olarak tanımlayabileceğimiz Star Wars: Zero Company, bu hafta oyunseverlerle buluştu. 27 Ağustos'ta PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X'e yönelik olarak satışa sunulan oyun, oyunseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Aldığı olumlu yorumların da etkisiyle hızla yayılan oyun, bu sayede Steam'in en çok satanlar listesinde zirveye tırmanmayı başardı.

XCOM gibi sıra tabanlı bir strateji oyunu olan Star Wars: Zero Company, daha şimdiden Star Wars oyunları arasında da özel bir yere oturmuş durumda. Oyun daha ilk günden Star Wars Jedi: Fallen Order ve Star Wars Battlefront 2'u geride bırakarak bugüne kadar en iyi çıkış yapan Star Wars oyunu odu.

Star Wars: Zero Company Övgüleri Kulaktan Kulağa Yayılıyor

Tam Boyutta Gör Bugün hâlâ en çok satanlar listesinde ikinci sırada bulunan Star Wars: Zero Company'nin önümüzdeki günlerde daha da geniş bir kitleye ulaşabileceği düşünülüyor. Çünkü son derece beğenilen oyunun övgüleri kulaktan kulağa yayılıyor.

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Klon Savaşları sırasında geçen Star Wars: Zero Company'de oyuncular, Asi Birliği ile İmparatorluk arasındaki büyük savaşın gölgesinde, çeşitli maceralara atılan özel bir timi kontrol ediyor. Her bir üyenin kendine has yeteneklerini, teçhizatını ve siper mekaniklerini derinlemesine bir planlamayla birleştirmeyi gerektiren yapım; ikonik Star Wars atmosferini, sürükleyici bir anlatı ve karar anlarının gidişatı tamamen değiştirdiği zorlu bir oynanış mekaniğiyle bir araya getiriyor.

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Star Wars oyunu Zero Company'den etkileyici başlangıç

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