Star Wars: Zero Company'den etkileyici başlangıç: Steam'de zirveyi aldı

XCOM gibi sıra tabanlı bir strateji oyunu olan Star Wars: Zero Company, daha şimdiden Star Wars oyunları arasında da özel bir yere oturmuş durumda. Oyun daha ilk günden Star Wars Jedi: Fallen Order ve Star Wars Battlefront 2'u geride bırakarak bugüne kadar en iyi çıkış yapan Star Wars oyunu odu.
Star Wars: Zero Company Övgüleri Kulaktan Kulağa Yayılıyor
Klon Savaşları sırasında geçen Star Wars: Zero Company'de oyuncular, Asi Birliği ile İmparatorluk arasındaki büyük savaşın gölgesinde, çeşitli maceralara atılan özel bir timi kontrol ediyor. Her bir üyenin kendine has yeteneklerini, teçhizatını ve siper mekaniklerini derinlemesine bir planlamayla birleştirmeyi gerektiren yapım; ikonik Star Wars atmosferini, sürükleyici bir anlatı ve karar anlarının gidişatı tamamen değiştirdiği zorlu bir oynanış mekaniğiyle bir araya getiriyor.Kaynakça https://www.thegamer.com/star-wars-zero-company-steram-ccu-beats-fallen-order/ https://finbrico.com/star-wars-zero-company-steam-top-seller/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim