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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BIOSTAR P500 taşınabilir SSD sürücüsü tanıtıldı

    Havaya kaldırdığınızda RGB aydınlatmasını otomatik olarak kapatan BIOSTAR P500 taşınabilir SSD sürücüsü dayanıklı gövdesi ve yüksek hızları ile dikkat çekiyor.
    54 dk.
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    HDD / SSD
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    BIOSTAR P500 taşınabilir SSD sürücüsü tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde daha çok anakartları ile tanıdığımız BIOSTAR firması depolama tarafında da ihtiyaca uygun çözümler geliştiriyor. BIOSTAR P500 adındaki taşınabilir SSD sürücüsü hem kompakt hem de

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    BIOSTAR P500 SSD özellikleri

    BIOSTAR P500 taşınabilir SSD sürücüsü RGB aydınlatma modülleri ile biraz daha oyuncu ve profesyonel sınıfa hitap eden bir ürün görünümünde. Firma aydınlatma için kablosuz akıllı geçiş olarak tanımladığı bir çözüm geliştirmiş. Gövdeyi yerden 45 derecelik açı ile kaldırırsanız RGB aydınlatma otomatik olarak kapanıyor. Yere koyarsanız da yeniden açılıyor.

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    Ürün USB 3.2 Gen2 Tip-C girişi üzerinden bağlantı kuruyor ve 10Gbps hızlarına kadar veri aktarımı yapılabiliyor. Alüminyum kasa malzemesi dayanıklılık odaklı ve ısıyı hızlıca yayabiliyor. Bu çözüm ayrıca elektrostatik boşalma ve veri kayıplarının da önüne geçiyor.

    BIOSTAR P500 taşınabilir SSD sürücüsü 512GB-1GB-2TB şeklinde kapasitelere sahip olacak. Henüz fiyat belli değil ancak ülkemizde 512GB 2.5 inç SSD sürücü 650-700TL civarında alıcı buluyor.



    https://www.techpowerup.com/274704/biostar-announces-the-p500-portable-ssd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    3 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    20 saat önce
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