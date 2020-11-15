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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gizemli bir Samsung telefon prototipi başkan yardımcısının elinde görüntülendi

    Yönetim kurulu başkan yardımcısı Lee Jae-yong’un elinde tuttuğu gümüş renkli gizemli prototip yana doğru genişleyebilen ekranlı bir akıllı telefon olabilir.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
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    Gizemli bir Samsung telefon prototipi başkan yardımcısının elinde görüntülendi
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    Katlanabilir ekranlar konusunda uzun yıllardır çalışmalar yapan ve elde ettiği başarılarla adeta sektörü yeniden şekillendiren Samsung gelecek yıl da büyük sürprizlere imza atmaya hazırlanıyor. Bunlardan birisi başkan yardımcısının elinde görüntülendi.

    Gizemli katlanabilir telefon

    Samsung’un bir dönem cezaevine giren tartışmalı yönetim kurulu başkan yardımcısı Lee Jae-yong, hafta içerisinde ülkesindeki bir Ar-Ge merkezini ziyaret ederken, elinde tuttuğu telefon prototipi ile dikkat çekti. Prototip bugüne kadar geliştirilmiş olan telefonlara pek benzemiyor.

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    Gümüş rengi olan prototip Galaxy Fold Z veya Flip gibi bir tasarıma sahip değil ve daha ince yapıda. Biraz daha dikkatli bakıldığında Huawei Mate X gibi bir tasarımı andırıyor ancak kapaklar birbirine tamamen yapışmış vaziyette.

    Kaynaklar Samsung’un geçtiğimiz yıllarda patent başvurusunda bulunduğu genişleyebilir ekrana sahip bir akıllı telefon olabileceğini düşünüyor. Bu patent yana doğru ekranı genişleyen bir akıllı telefona aitti. Bu sayede katlamaya gerek olmadan ortaya bir tablet çıkıyordu.

    Gizemli bir Samsung telefon prototipi başkan yardımcısının elinde görüntülendi
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    Diğer taraftan sanal olarak gerçekleştirilecek CES 2021 fuarında Samsung’un özel müşterilerine yönelik genişleyebilir ekranlı telefonun bir tanıtımını yapacağı da sızan bilgiler arasında. Zaten Samsung’un üst yöneticilerinden birisinin elinde olması yönetim seviyesinde telefonun test edildiğini gösteriyor. Muhtemelen telefonun geleceği ile ilgili net kararlar bu yönetim kademesinde alınacak.

    Katlanabilir ekranlı telefonlara henüz alışmamışken genişleyebilir ekranlı telefonlar hayatımızda yer edinmeye hazırlanıyor. Sadece Samsung değil TLC gibi farklı firmalar da rulo tarzında teknolojileri test ediyor.



    http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2020/11/129_299270.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    hemdesa 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Pop up kameralı cihazlar bile içindeki mekanize sisteme dair herhangi bir sorun yaşanmaması için artık üretilmiyor.

    Bir allahın günü katlanabilir cihazlardan birini kullananı görmedim lakin halen üretiliyor.

    İlginç
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    FbA3* (Fatih Başaran) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) hemdesa
    Ekran altına kamera yerleştirmek mümkünken, pop up kamera sistemlerine ihtiyaç kalmamış olabilir mi? Katlanabilir ekran teknolojisi çok yeni ve pahalı. Ayrıca deneysel bir taraf da içeriyor. Pahalı ve daha iyi seçenekler olmasından dolayı da, ülkemizde şu an için kullanan görmek pek de mümkün değil. Bir balon olduğunu söylemek için henüz çok erken. Kullanıcıların benimseyip benimsemeyeceğini göreceğiz. Ben kendi adıma, alınabilir modellerin çıkmasını bekliyorum
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