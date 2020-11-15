Gizemli bir Samsung telefon prototipi başkan yardımcısının elinde görüntülendi

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Katlanabilir ekranlar konusunda uzun yıllardır çalışmalar yapan ve elde ettiği başarılarla adeta sektörü yeniden şekillendiren Samsung gelecek yıl da büyük sürprizlere imza atmaya hazırlanıyor. Bunlardan birisi başkan yardımcısının elinde görüntülendi.

Gizemli katlanabilir telefon

Samsung’un bir dönem cezaevine giren tartışmalı yönetim kurulu başkan yardımcısı Lee Jae-yong, hafta içerisinde ülkesindeki bir Ar-Ge merkezini ziyaret ederken, elinde tuttuğu telefon prototipi ile dikkat çekti. Prototip bugüne kadar geliştirilmiş olan telefonlara pek benzemiyor.

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Gümüş rengi olan prototip Galaxy Fold Z veya Flip gibi bir tasarıma sahip değil ve daha ince yapıda. Biraz daha dikkatli bakıldığında Huawei Mate X gibi bir tasarımı andırıyor ancak kapaklar birbirine tamamen yapışmış vaziyette.

Kaynaklar Samsung’un geçtiğimiz yıllarda patent başvurusunda bulunduğu genişleyebilir ekrana sahip bir akıllı telefon olabileceğini düşünüyor. Bu patent yana doğru ekranı genişleyen bir akıllı telefona aitti. Bu sayede katlamaya gerek olmadan ortaya bir tablet çıkıyordu.

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Diğer taraftan sanal olarak gerçekleştirilecek CES 2021 fuarında Samsung’un özel müşterilerine yönelik genişleyebilir ekranlı telefonun bir tanıtımını yapacağı da sızan bilgiler arasında. Zaten Samsung’un üst yöneticilerinden birisinin elinde olması yönetim seviyesinde telefonun test edildiğini gösteriyor. Muhtemelen telefonun geleceği ile ilgili net kararlar bu yönetim kademesinde alınacak.

Katlanabilir ekranlı telefonlara henüz alışmamışken genişleyebilir ekranlı telefonlar hayatımızda yer edinmeye hazırlanıyor. Sadece Samsung değil TLC gibi farklı firmalar da rulo tarzında teknolojileri test ediyor.

http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2020/11/129_299270.html

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