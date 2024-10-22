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    Anlık Bildirim

    Bir dönemin sonu: Foursquare uygulaması kapanıyor

    Bir dönemin en popüler check-in uygulaması Foursquare önümüzdeki ay resmen kapanıyor. Daha öncesinde olduğu gibi artık Swarm öne çıkacak. İşte detaylar...      
    Bir dönemin sonu: Foursquare uygulaması kapanıyor Tam Boyutta Gör
    Konum tabanlı bildirim ile mobil dünyada yeni bir dönemin kapılarını açan Foursquare, çok yakında ana uygulamasına veda edeceğini duyurdu. Şirket, 15 Aralık’ta Foursquare uygulamasını sonlandırarak dikkatini Swarm uygulamasına yöneltecek. Foursquare'in web sürümü ise 2025'in başlarına kadar aktif kalacak.

    Swarm öne çıkacak

    Kaçıranlar için bir dönemin popüler sosyal medya uygulaması Foursquare, Instagram'ın yükselişi, kullanıcıların Twitter ve Snapchat gibi sosyal ağlara kaymasıyla geri planda kaldı. Öte yandan uygulamanın mekan arama ve check-in özelliği için kullanan devasa ve aktif bir kitlesi mevcuttu. Dolayısıyla check-in hizmeti günümüzde Swarm adıyla ayrı bir uygulamaya ayrıldı ve ana Foursquare uygulaması ise City Guide veya şehir rehberi platformu haline dönüştü.

    Şimdi şirket, odağını yeniden check-in işlevine kaydırarak Foursquare'yi kapatıyor. Bu süreçte ise yalnızca Swarm'a odaklanacak ve daha gelişmiş özelliklerin kullanıma sunulması muhtemel. Strateji değişikliğinin ayrıntıları ise henüz açıklanmadı. Ancak bu yılın başlarında şirketin operasyonlarını sadeleştirme amacıyla 100’den fazla çalışanını işten çıkardığı biliniyor.

    Ayrıca şirketin Yelp, Google incelemeleri ve OpenTable çok sayıda rakibi olduğunu hatırlatalım. Şirketin asıl hedefi, Swarm’ı daha güçlü bir check-in platformu haline getirerek kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve bu alanda tekrar ön plana çıkmak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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