Bir dönemin sonu: Foursquare uygulaması kapanıyor

Swarm öne çıkacak
Kaçıranlar için bir dönemin popüler sosyal medya uygulaması Foursquare, Instagram'ın yükselişi, kullanıcıların Twitter ve Snapchat gibi sosyal ağlara kaymasıyla geri planda kaldı. Öte yandan uygulamanın mekan arama ve check-in özelliği için kullanan devasa ve aktif bir kitlesi mevcuttu. Dolayısıyla check-in hizmeti günümüzde Swarm adıyla ayrı bir uygulamaya ayrıldı ve ana Foursquare uygulaması ise City Guide veya şehir rehberi platformu haline dönüştü.
Şimdi şirket, odağını yeniden check-in işlevine kaydırarak Foursquare'yi kapatıyor. Bu süreçte ise yalnızca Swarm'a odaklanacak ve daha gelişmiş özelliklerin kullanıma sunulması muhtemel. Strateji değişikliğinin ayrıntıları ise henüz açıklanmadı. Ancak bu yılın başlarında şirketin operasyonlarını sadeleştirme amacıyla 100’den fazla çalışanını işten çıkardığı biliniyor.
Ayrıca şirketin Yelp, Google incelemeleri ve OpenTable çok sayıda rakibi olduğunu hatırlatalım. Şirketin asıl hedefi, Swarm’ı daha güçlü bir check-in platformu haline getirerek kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve bu alanda tekrar ön plana çıkmak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)