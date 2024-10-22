Bir dönemin sonu: Foursquare uygulaması kapanıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Konum tabanlı bildirim ile mobil dünyada yeni bir dönemin kapılarını açan Foursquare, çok yakında ana uygulamasına veda edeceğini duyurdu. Şirket, 15 Aralık’ta Foursquare uygulamasını sonlandırarak dikkatini Swarm uygulamasına yöneltecek. Foursquare'in web sürümü ise 2025'in başlarına kadar aktif kalacak.

Swarm öne çıkacak

Kaçıranlar için bir dönemin popüler sosyal medya uygulaması Foursquare, Instagram'ın yükselişi, kullanıcıların Twitter ve Snapchat gibi sosyal ağlara kaymasıyla geri planda kaldı. Öte yandan uygulamanın mekan arama ve check-in özelliği için kullanan devasa ve aktif bir kitlesi mevcuttu. Dolayısıyla check-in hizmeti günümüzde Swarm adıyla ayrı bir uygulamaya ayrıldı ve ana Foursquare uygulaması ise City Guide veya şehir rehberi platformu haline dönüştü.

Şimdi şirket, odağını yeniden check-in işlevine kaydırarak Foursquare'yi kapatıyor. Bu süreçte ise yalnızca Swarm'a odaklanacak ve daha gelişmiş özelliklerin kullanıma sunulması muhtemel. Strateji değişikliğinin ayrıntıları ise henüz açıklanmadı. Ancak bu yılın başlarında şirketin operasyonlarını sadeleştirme amacıyla 100’den fazla çalışanını işten çıkardığı biliniyor.

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Ayrıca şirketin Yelp, Google incelemeleri ve OpenTable çok sayıda rakibi olduğunu hatırlatalım. Şirketin asıl hedefi, Swarm’ı daha güçlü bir check-in platformu haline getirerek kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve bu alanda tekrar ön plana çıkmak.

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