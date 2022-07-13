Bir elektrikli pickup da Çin'den geldi: İşte karşınızda Radar RD6

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Ford ve Rivian gibi markaların boy gösterdiği elektrikli pickup rekabetine Geely de dahil oluyor. Çinli otomotiv devi, Radar RD6 adını verdiği yeni elektrikli pickup modelini görücüye çıkardı.

Pandemi döneminde kamp ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklerin çok daha popüler hale geldiğini belirten Geely, bu tarz etkinlikler için tüm ihtiyaçları karşılayacak tarzda elektrikli araçlar üretmesi için Radar Auto adını verdiği yeni markasını duyurdu. RD6 isimli elektrikli pickup da markanın ilk ürünü olarak karşımıza çıktı. Markadan daha sonra başka pickup, SUVve ATV modelleri de gelecek.

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Çift kabinli olarak tasarlanan Radar RD6'nın ön bölümünde LED farlar, siyah ön paneldeki dört parçadan oluşan LED şeritlerle tamamlanmış. Parlak siyah ve gümüş detaylarla süslenen dikey hava girişleri ise pickup'a sportif bir görünüm kazandırıyor. Profilden bakıldığında iki renkli jantları ve krom süslemeleriyle dikkat çeken modelin arkasında X şekilli grafiklere sahip boydan boya uzanan LED stoplar bulunuyor.

Radar RD6; Volvo, Lotus ve Lynk & Co gibi diğer markaların da kullandığı Sürdürülebilir Deneyim Mimarisi'ni (SEA) kullanıyor. Ön kaputunun altında da depolama alanı sunulan modelin kasasında çeşitli elektronik cihazlar bir dizi güç soketleri bulunuyor.

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Elektrikli pickup'ın iç mekanı ve teknik detayları hakkında henüz çok detay yok. Şirket sadece aracın tek ve çift motorlu olacak şekilde iki farklı güç seçeneğine sahip olacağını açıkladı. Yerel kaynaklardan gelen haberler ise bu versiyonların sırasıyla 200 hp ve 400 hp güç üreteceğini, RD6'nın 600 kilometre sürüş menziline sahip olacağını söylüyor.

Şirketin resmi duyurusunda ayrıca Radar Weekends isimli bir alt markadan da söz ediliyor. Söz konusu marka, kamp ve outdoor ürünlerüyle ünlü NatureHike markasıyla birlikte çalışarak elektrikli araçlar için kamp aksesuarları sunacak. Zaten basın görsellerinden birinde Radar markalı mini buz dolabı gibi ürünler dikkat çekiyor.

Şimdilik sadece dış tasarımını gördüğümüz Radar RD6'nın kapsamlı tanıtımı 9 Eylül'de yapılacak. Zibo şehrindeki tesiste üretilecek modelin ilk müşteri teslimatları bu yılın son çeyreğine planlanıyor. İlk etapta Çin'de satılacak modelin diğer pazarlara açılması da mümkün.

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Bir elektrikli pickup da Çin'den geldi: İşte karşınızda Radar RD6