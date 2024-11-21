2024 Ocak-Eylül'de dünyada en çok otomobil satan markalar: Togg kaçıncı sırada?

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Car Industry Analysis, 2024'ün Ocak-Eylül döneminde dünya genelinde en çok elektrikli otomobil satışı yapan markaları paylaştı. Buna göre, Tesla'nın 1.3 milyonluk satışla lider olduğu listede Çinli BYD'nin giderek rakibine yaklaştığı görülüyor.

2024 yılında küresel çapta 1 milyon adet sınırını aşan markalar sadece Tesla ve BYD. Onların dışında en yakın rakip olan markalar olan Geely ve Volkswagen ise 500 bin adet seviyesinde kalmış. Mercedes ve BMW'nin de premium marka olarak listenin ilk 10 sırasında yer aldığını görmekteyiz. Listede yer alan 42 üreticiden 20'ye yakınının Çinli olması da dikkat çekici noktalardan bir tanesi.

Tam Boyutta Gör Henüz yurt dışı pazarlara açılmayan Togg, ülkemizde elde ettiği 17.049 adetlik satışla listenin 33'üncü sırasında bulunuyor. Togg'un hemen üzerinde ise 19 bin adetlik satışla Çinli Seres markası bulunuyor. SU7 modeliyle sektöre hızlı bir giriş yapan Xiaomi de listenin 24'üncü sırasında.

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Kıyaslama yapıldığında Tesla'nın küresel satışları 2024'ün Ocak-Eylül döneminde yüzde 3 oranında düşüş göstermiş. BYD ise geçen yıla göre yüzde 12 oranında satışlarını artırmış. Premium markalardan BMW'nin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarken Mercedes ise yüzde 22 kan kaybetmiş.

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Dünyada en çok elektrikli otomobil satan markalar: Togg kaçıncı?