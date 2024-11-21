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    2024 Ocak-Eylül'de dünyada en çok otomobil satan markalar: Togg kaçıncı sırada?

    Şimdilik sadece Türkiye'de elektrikli otomobil satışı gerçekleştiren Togg, dünya genelinde en çok satış yapan markalar arasında kaçıncı sırada? İşte detaylar:    

    Car Industry Analysis, 2024'ün Ocak-Eylül döneminde dünya genelinde en çok elektrikli otomobil satışı yapan markaları paylaştı. Buna göre, Tesla'nın 1.3 milyonluk satışla lider olduğu listede Çinli BYD'nin giderek rakibine yaklaştığı görülüyor.

    2024 yılında küresel çapta 1 milyon adet sınırını aşan markalar sadece Tesla ve BYD. Onların dışında en yakın rakip olan markalar olan Geely ve Volkswagen ise 500 bin adet seviyesinde kalmış. Mercedes ve BMW'nin de premium marka olarak listenin ilk 10 sırasında yer aldığını görmekteyiz. Listede yer alan 42 üreticiden 20'ye yakınının Çinli olması da dikkat çekici noktalardan bir tanesi.

    Dünyada en çok elektrikli otomobil satan markalar: Togg kaçıncı? Tam Boyutta Gör
    Henüz yurt dışı pazarlara açılmayan Togg, ülkemizde elde ettiği 17.049 adetlik satışla listenin 33'üncü sırasında bulunuyor. Togg'un hemen üzerinde ise 19 bin adetlik satışla Çinli Seres markası bulunuyor. SU7 modeliyle sektöre hızlı bir giriş yapan Xiaomi de listenin 24'üncü sırasında.

    Kıyaslama yapıldığında Tesla'nın küresel satışları 2024'ün Ocak-Eylül döneminde yüzde 3 oranında düşüş göstermiş. BYD ise geçen yıla göre yüzde 12 oranında satışlarını artırmış. Premium markalardan BMW'nin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarken Mercedes ise yüzde 22 kan kaybetmiş.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 13 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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