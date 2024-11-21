2024 Ocak-Eylül'de dünyada en çok otomobil satan markalar: Togg kaçıncı sırada?

Car Industry Analysis, 2024'ün Ocak-Eylül döneminde dünya genelinde en çok elektrikli otomobil satışı yapan markaları paylaştı. Buna göre, Tesla'nın 1.3 milyonluk satışla lider olduğu listede Çinli BYD'nin giderek rakibine yaklaştığı görülüyor.
2024 yılında küresel çapta 1 milyon adet sınırını aşan markalar sadece Tesla ve BYD. Onların dışında en yakın rakip olan markalar olan Geely ve Volkswagen ise 500 bin adet seviyesinde kalmış. Mercedes ve BMW'nin de premium marka olarak listenin ilk 10 sırasında yer aldığını görmekteyiz. Listede yer alan 42 üreticiden 20'ye yakınının Çinli olması da dikkat çekici noktalardan bir tanesi.
Kıyaslama yapıldığında Tesla'nın küresel satışları 2024'ün Ocak-Eylül döneminde yüzde 3 oranında düşüş göstermiş. BYD ise geçen yıla göre yüzde 12 oranında satışlarını artırmış. Premium markalardan BMW'nin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarken Mercedes ise yüzde 22 kan kaybetmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.