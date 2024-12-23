Geely'nin Radar markasından yeni elektrikli pickup: King Kong

Radar King Kong, Çin'de 99.800 yuan (480 bin TL) başlangıç fiyatına sahip. Aracın standart aks mesafeli versiyonu 5260 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe ve 1865 mm yüksekliğe sahip. Uzun aks mesafeli versiyonda ise uzunluk 5500 mm'ye kadar çıkıyor. Yerden yükseklik ise 225 mm olarak açıklandı.
Elektrikli pickup'ın arkadan itişli tek motora sahip versiyonu 180 kW güç ve 309 Nm tork sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan modelde 42, 55, 73 ve 86 kWsa olmak üzere dört farklı batarya seçeneği sunuluyor. Bu bataryalar, CLTC normlarına göre 310 ile 605 kilometre aralığında sürüş menzili sunuyor.
Radar King Kong'un dört tekerlekten çekiş düzenine sahip çift motorlu versiyonu 280 kW güç ve 485 Nm tork değerleriyle 0-100 km/s hızlanma süresini 5,7 saniyeye kadar düşürüyor. Bu versiyon, 86 kWsa'lik seçenek hariç diğer üç bataryadan biriyle satın alınabiliyor ve CLTC'ye göre 520 km'ye kadar menzil vadediyor.
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NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.