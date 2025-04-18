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    Tersine devrim: Bu benzersiz motor, elektrikli araçları hibrit yapacak

    Renault, Geely ve Aramco’nun arkasında bulunduğu Horse Powertrain, geliştirdiği özel motoruyla elektrikli araç platformlarını çok az değişiklikle birer hibrit araca dönüştürecek.
    Tersine devrim: Bu motor, elektrikli araçları hibrit yapacak Tam Boyutta Gör
    Tamamen elektrikli araçlara (BEV) geçiş süreci, otomotiv dünyasında beklenenden daha zorlu bir viraja girmişken, Renault, Geely ve Aramco’nun arkasında bulunduğu Horse Powertrain, bu dönüşüme yeni bir esneklik kazandıracak teknolojisini tanıttı. Future Hybrid Concept (FHC) adı verilen bu yeni güç aktarım sistemi, elektrikli araçlara hibrit kimlik kazandırmayı mümkün kılıyor — hem de mevcut platformlarda büyük değişiklikler gerektirmeden.

    Elektrikten hibrite

    Horse Powertrain’in Şanghay Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardığı FHC, elektrikli motor, içten yanmalı motor (ICE), şanzıman ve elektronik kontrol birimini tek bir kompakt ünitede birleştiriyor. Bu entegre yapı, elektrikli araçların ön kısmındaki motor sürücü biriminin yerine doğrudan monte edilebiliyor. Böylece üreticiler, sıfırdan yeni bir platform geliştirmeden mevcut safkan elektrikli araçlarını hibrit modellere dönüştürebiliyor.

    Tersine devrim: Bu motor, elektrikli araçları hibrit yapacak Tam Boyutta Gör
    Sistem, kendi bataryasını taşımıyor. Bunun yerine içten yanmalı motor, platformdaki mevcut batarya için menzili artıran bir jeneratör gibi çalışıyor. Elektrik motoru bağımsız olarak veya motorla birlikte çalışabiliyor ve sistem dört çeker düzenlerinde de kullanılabiliyor. Ayrıca 800 volt destekli hızlı şarj sistemiyle de donatılmış.

    Son derece esnek bir platform

    Future Hybrid Concept’in en dikkat çekici yanlarından biri, çoklu yakıt desteğiyle küresel pazarlar için ölçeklenebilir olması. Benzin, etanol bazlı yakıtlar (E85), metanol (M100) ve sentetik yakıtlarla çalışabilen bu motor, farklı ülkelerin altyapılarına göre kolayca uyarlanabiliyor. Sistem aynı zamanda geleceğin otomotiv bileşenleri — örneğin ısı pompası sistemleri ve R290 tipi çevreci soğutucular — ile tam uyumlu şekilde tasarlanmış durumda.

    Future Hybrid Concept yalnızca BEV platformlarıyla sınırlı değil. Aynı sistem, geleneksel içten yanmalı araç platformlarına da entegre edilebiliyor. Böylece mevcut araçların verimliliği ve emisyon performansı tek hamlede iyileştirilebiliyor. Üstelik sistem, doğrudan doğu-batı motor yerleşimiyle geliştirildiği için küresel güvenlik ve çarpışma standartlarına da uyumlu.

    Henüz seri üretime geçmese de, Horse Powertrain bu teknolojiyi 2028 yılı itibarıyla yollarda görmeyi hedefliyor. Şu anda bir konsept olarak lanse edilse de, tanıtımı yapılan sistem üretime oldukça yakın.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2025/04/oil-giant-working-to-turns-evs-into-hybrids/ https://horse-powertrain.com/
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