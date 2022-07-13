Yeni Honda Accord'un patent görselleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

Eldeki görsellere göre oluşturulan render (resmi değil)
Geçtiğimiz haftalarda kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülenen 2024 Honda Accord bu kez patent görselleriyle karşımızda. Yenilenen sedanın dış tasarımı hakkında fikir veren görsellerdeki detaylar kamuflajlı fotoğraflarla örtüşüyor.
2024 Honda Accord'un ön bölümünde yeni grafiklere sahip ince uzun farlarda devam edilirken panjurun küçüldüğü ve altıgen tasarıma geçiş yapıldığı gözleniyor. Farlar arasında uzanan kalın krom şerit artık karşımıza çıkmazken değişen tampon kısmında da geniş bir merkez havalandırmaya ve dikey hava girişlerine yer verildiğini görüyoruz.
Profilden bakıldığında mevcut kasadaki eğimli tavan çizgisinin sürdüğü görülüyor. Öte yandan omuz çizgisi ise eskiye göre daha düz bir şekilde ilerliyor. 2024 Honda Accord'un yenilenen arka bölümünde ise son dönemdeki trend tasarımlardan biri olan boydan boya uzanan stoplar dikkat çekiyor. Tampon kısmında ise ince reflektörler ve siyah plastikten oluşan sade bir hava hakim.
Yeni Accord'un iç mekanını göremiyoruz fakat bu alanda yeni Civic ve CR-V'deki gibi bir yerleşimle karşılaşmamız mümkün. Motor seçeneklerinde de güncelleme yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. Mevcut kasa ülkemizde 190 PS güç üreten 1.5 litre motorla satılıyor. Diğer pazarlarda 252 beygirlik 2.0 litre benzinli ve hibrit motorlar da var. Buna ek olarak Honda'nın 2024 Accord'da yeni bir hibrit motora yer vereceğini de biliyoruz.
Kısa süre önce yeni CR-V'yi tanıtan Japon üretici şimdi de Civic Type R'ın tanıtımına hazırlanıyor. Yeni nesil Accord'un tanıtımı da bu yılın sonunda veya 2023'ün ilk çeyreğinde gerçekleştirilebilir. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...