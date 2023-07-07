Tam Boyutta Gör Bloomberg'in yayınladığı habere göre OceanGate Expeditions, Atlantik Okyanusu'ndaki Titan batiskaf kazasının ardından faaliyetlerini askıya aldı.

Şaka değil: OceanGate, Titanik turları için hala bilet satıyor 4 gün önce eklendi

Haberde, "OceanGate, Titanik enkazına giden şirkete ait denizaltıda beş kişinin ölmesinden sadece haftalar sonra tüm keşif ve iş operasyonlarını durdurduğunu açıkladı" denildi. Titan batiskafı 18 Haziran'da Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik batığına doğru yola çıkmış ve dalışın yaklaşık 1 saat 45. dakikasında batiskafın Polar Prince destek gemisiyle ile iletişimi kesilmişti.

Şirket detaylı bir açıklama yapmadı

Gemide içe dönük bir patlama olduğu ortaya çıkmış ve OceanGate Expeditions, Titan yolcularını ölü olarak kabul ettiklerini açıklamıştı. Sonrasında ise CNN, denizaltındaki yolcuların acısız bir şekilde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Tam Boyutta Gör Şirketin web sitesinde, operasyonların durdurulması sadece tek cümle ile duyuruldu ve konuyla ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. Ayrıca OceanGate telefonla yapılan yorum taleplerine de yanıt vermiş değil.

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OceanGate, Titan faciasının ardından faaliyetlerini askıya aldı