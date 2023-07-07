OceanGate, Titan faciasının ardından faaliyetlerini askıya aldı

Haberde, "OceanGate, Titanik enkazına giden şirkete ait denizaltıda beş kişinin ölmesinden sadece haftalar sonra tüm keşif ve iş operasyonlarını durdurduğunu açıkladı" denildi. Titan batiskafı 18 Haziran'da Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik batığına doğru yola çıkmış ve dalışın yaklaşık 1 saat 45. dakikasında batiskafın Polar Prince destek gemisiyle ile iletişimi kesilmişti.
Şirket detaylı bir açıklama yapmadı
Gemide içe dönük bir patlama olduğu ortaya çıkmış ve OceanGate Expeditions, Titan yolcularını ölü olarak kabul ettiklerini açıklamıştı. Sonrasında ise CNN, denizaltındaki yolcuların acısız bir şekilde hayatını kaybettiğini bildirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)