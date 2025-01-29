Birçok Garmin akıllı saat modelinde ciddi problemler yaşanıyor

Garmin akıllı saat kullanıcıları dünya genelinde büyük bir GPS sorunuyla karşı karşıya. Birçok modelde cihazların kilitlendiği, çökme yaşadığı veya açılış ekranında takılı kaldığı bildiriliyor. Etkilenen modeller arasında Fenix, Epix, Forerunner, Vivoactive, Venu ve Lily serileri bulunuyor. Garmin, sorunun farkında olduğunu ve çözümün en büyük öncelikleri olduğunu belirtti, ancak şu an için kalıcı bir güncelleme sunulmuş değil.

Kullanıcılar özellikle GPS ile bir antrenman başlatmaya çalıştıklarında cihazlarının donduğunu veya kapanıp yeniden başlamadığını dile getiriyor. Bazıları, tam fabrika ayarlarına sıfırlamanın sorunu geçici olarak düzelttiğini bildirirken, bu işlemin saat üzerindeki kişisel verileri, Garmin Wallet bilgilerini ve özel ayarları sildiği için dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

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Problem, Garmin’in birçok popüler modelini etkiliyor. Şu ana kadar sorun yaşandığı tespit edilen modeller arasında Epix Pro (Gen 2), Fenix 7 ve 8 serisi, Forerunner 165, 255, 265, 955, 965 ve 55, Vivoactive 5, Venu 2 ve 3, Lily 2 ve Lily 2 Active ile Instinct 3 modelleri yer alıyor. Ancak yalnızca bu cihazların değil, GPS kullanan diğer bazı modellerin de etkilenmiş olabileceği düşünülüyor.

Garmin’in ABD ve İngiltere web sitelerinde konuya ilişkin bir uyarı yayınlandı. Kullanıcılardan cihazlarını kapatıp tekrar açmaları ve Garmin Connect ya da Garmin Express ile senkronizasyon yapmaları öneriliyor. Ancak bu yöntemin kesin bir çözüm olup olmadığı konusunda net bir bilgi yok. Sorunun kaynağı kesin olarak açıklanmamış olsa da, GPS sistemlerini etkileyen hatalı bir yazılım güncellemesinin neden olduğu tahmin ediliyor.

Geçici çözümün bazı kullanıcılar için işe yaradığı, ancak bazılarında sorunun kısa süre sonra yeniden ortaya çıktığı bildiriliyor. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi ise bazı verilerin kaybolmasına yol açabileceği için dikkatli yapılması gerekiyor. Garmin, sorunun çözümüne yönelik çalışmaların sürdüğünü ve kalıcı bir güncellemenin en kısa sürede paylaşılacağını belirtiyor. Kullanıcıların gelişmeleri takip etmeleri ve cihazlarını güncel tutmaları öneriliyor.

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