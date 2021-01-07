Bitcoin 40 bin doları geçti, Ethereum 1300$’a dayandı

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Kasım ayı başlarında büyük bir atağa geçen kripto para piyasalarının önünde adeta hiç kimse duramıyor. 16 bin seviyelerinden çıkışa başlayan Bitcoin 40 bin doları da geçti. Ethereum da tarihi rekora koşuyor.

Bitcoin 40 bin dolar

Daha yaz aylarında Bitcoin ve kripto para piyasası ile ilgili karamsar düşünceler hakimken bugünlerde rekordan rekora koşuyor. Haftada bir Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırmaya alıştı.

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Bitcoin birimi tarihi boyunca 20 bin doları aşamadığı için son 1 aydır bunun üzerindeki her nokta tüm zamanların rekoru olarak kayda geçiyor. Dakikalar önce Bitcoin 40 bin dolar seviyesini de geride bırakmayı başardı.

20 bin dolar sonrasında herhangi bir destek veya direnç olmadığı için Bitcoin grafik analizleri artık işlemiyor diyebiliriz. Dev yatırım fonlarının da güvenli olarak kabul etmesi ile birlikte son bir ayda iki kata yakın artış elde edildi.

Diğer taraftan Ethereum da 1300$ seviyesine yaklaştı. En son 2018 başlarında 1400$ seviyesine tırmanan Ethereum yavaş yavaş bu noktaya doğru ilerliyor. Piyasanın toplam değeri 1 trilyon doları geride bırakmış durumda. Büyük rekor sonrasında Bitcoin ve diğer birimler bir miktar tepki satışı gördü ve geriledi.

https://coinmarketcap.com/

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