Bitcoin 40 bin doları geçti, Ethereum 1300$’a dayandı

Kasım ayı başlarında büyük bir atağa geçen kripto para piyasalarının önünde adeta hiç kimse duramıyor. 16 bin seviyelerinden çıkışa başlayan Bitcoin 40 bin doları da geçti. Ethereum da tarihi rekora koşuyor.
Bitcoin 40 bin dolar
Daha yaz aylarında Bitcoin ve kripto para piyasası ile ilgili karamsar düşünceler hakimken bugünlerde rekordan rekora koşuyor. Haftada bir Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırmaya alıştı.İlginizi Çekebilir Ethereum 1000 doları geçti
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Bitcoin birimi tarihi boyunca 20 bin doları aşamadığı için son 1 aydır bunun üzerindeki her nokta tüm zamanların rekoru olarak kayda geçiyor. Dakikalar önce Bitcoin 40 bin dolar seviyesini de geride bırakmayı başardı.
20 bin dolar sonrasında herhangi bir destek veya direnç olmadığı için Bitcoin grafik analizleri artık işlemiyor diyebiliriz. Dev yatırım fonlarının da güvenli olarak kabul etmesi ile birlikte son bir ayda iki kata yakın artış elde edildi.
Diğer taraftan Ethereum da 1300$ seviyesine yaklaştı. En son 2018 başlarında 1400$ seviyesine tırmanan Ethereum yavaş yavaş bu noktaya doğru ilerliyor. Piyasanın toplam değeri 1 trilyon doları geride bırakmış durumda. Büyük rekor sonrasında Bitcoin ve diğer birimler bir miktar tepki satışı gördü ve geriledi.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
2017 aralık da 75BİN TLlere çıkıp sonra 2018 aralıkta 18bin TLye kadar düşmüş. Şimdi 300bin TL. Bir anda 150 bin TL ye düşerse çok üzücü olur.
Böyle büyük paralarda risk almanızı önermem.
Pişt myfranco ne oldu seni forum uzaklaştırmıştı bir ara bir ay sonra dönmüşsün, yine kime saldırdın, e bir rahat dur oğlüm. Varını yoğunu coine adamışın öyle diyoğlağ. "60 TL ETH ve VET'e 40 TL ZIL WAVES XRP" ile olmaz o iş, 40 lira 50 lira okul harçlığı ile milyarder olma planın tutmaz. En azın bir araba parası atacan ki bir şeye benzesin. 12 maymun adama sor o bilir troll maaşı coin olarak nasıl kazanıyo.
Koinden milyarlar kazanınca bizi de görün bak alınırız, Malibuda aldığınız villadan fotoğraf atın. Bekliyoruz.
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