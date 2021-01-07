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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin 40 bin doları geçti, Ethereum 1300$’a dayandı

    Dakikalar önce Bitcoin 40 bin doları geçti ve tarihi rekorunu tazeledi. Ethereum da 1300$ seviyesini zorladı. An itibariyle tepki satışlarıyla bir miktar gerileme yaşanıyor.
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    kripto para
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bitcoin 40 bin doları geçti, Ethereum 1300$’a dayandı
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    Kasım ayı başlarında büyük bir atağa geçen kripto para piyasalarının önünde adeta hiç kimse duramıyor. 16 bin seviyelerinden çıkışa başlayan Bitcoin 40 bin doları da geçti. Ethereum da tarihi rekora koşuyor.

    Bitcoin 40 bin dolar

    Daha yaz aylarında Bitcoin ve kripto para piyasası ile ilgili karamsar düşünceler hakimken bugünlerde rekordan rekora koşuyor. Haftada bir Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırmaya alıştı.

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    Bitcoin birimi tarihi boyunca 20 bin doları aşamadığı için son 1 aydır bunun üzerindeki her nokta tüm zamanların rekoru olarak kayda geçiyor. Dakikalar önce Bitcoin 40 bin dolar seviyesini de geride bırakmayı başardı.

    20 bin dolar sonrasında herhangi bir destek veya direnç olmadığı için Bitcoin grafik analizleri artık işlemiyor diyebiliriz. Dev yatırım fonlarının da güvenli olarak kabul etmesi ile birlikte son bir ayda iki kata yakın artış elde edildi.

    Diğer taraftan Ethereum da 1300$ seviyesine yaklaştı. En son 2018 başlarında 1400$ seviyesine tırmanan Ethereum yavaş yavaş bu noktaya doğru ilerliyor. Piyasanın toplam değeri 1 trilyon doları geride bırakmış durumda. Büyük rekor sonrasında Bitcoin ve diğer birimler bir miktar tepki satışı gördü ve geriledi.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SeniorGrandMaster 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    canı yananlar çok olacak. şimdiden geçmiş olsun.
    Yanıtla +18
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Eskiden bitcoin 1000 doların altındaydı o zaman da balon diyordular,şimdi 40k olmuş hala balon diyorlar. Düşer veya yükselmeye devam eder bilemem ama balon olmadığı kesin.
    Eskiden bitcoin 1000 doların altındaydı o zaman da balon diyordular,şimdi 40k olmuş hala balon diyorlar. Düşer veya yükselmeye devam eder bilemem ama balon olma...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Keriz silkeleme haberleri. Yine birçok garibanın başı yanacak.
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    konsar (konsar konsar) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uzun vade de her zaman cıkacaktır, illa ki duzeltmeler gelcektır ama eskısı olacagını sanmıyorum 3000 dolarlara falan dusmesı cok zor en kotu ıhtımal 16 17 bın dolar olur artık cunku ınsanlar kabullendı artık yatırım aracı olarak goruyorlar.(NOT; yatırım tavsıyesı degıldır)
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    Ike (Reznawn ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2011 den beri takipteyim hep balon dendi hep tosuncuk dendi tanıdığımda 100$ idi şimdi 40k$ hee balon
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    EMRE_RUSLAN (Emre ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Piyasa şuan çok durgun kesinlikle girmeyin bence. Eskisi gibi yükselmiyor şuan
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    Dr. X (Turgay POTTER) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bitcoin haberleri medyada bolca dönmeye başladığı zaman keriz silkeleme operasyonlarının da startı verilmiş oluyor. Bitcoin iyi güzel hoş ama sonsuza ya kadar yükselemez balinalar taş mı yesin
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    Arisaka 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Global çiftlikbank.
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    narkotik_1989 (fatih tulum) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Artması lazım ki tereddüt yaşayanlar ya da ön yargısı olanlar heveslensin
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aman dikkat fena patlayacak bunlar.
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    Vict0ry (Tunahan .) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bitcoinin geçmişine baktım da dolar olarak değil Türk parası olarak.

    2017 aralık da 75BİN TLlere çıkıp sonra 2018 aralıkta 18bin TLye kadar düşmüş. Şimdi 300bin TL. Bir anda 150 bin TL ye düşerse çok üzücü olur.

    Böyle büyük paralarda risk almanızı önermem.
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    myfranco (yahya ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Vict0ry
    Sorun insanların bütün paralarını koyup beklenti içine girmeleri. Borsaya bütün para ile girilmez. Düştüğünde korkulmaz, girilir. Küçük yatırımcının yaptığı tam tersi. Çok yükseldiğinde bütün parasıyla giriyor. Normal borsalar da öyle. KY sonlarda gelip genelde malın boşaltığı kişiler oluyor. Finansal okur yazarlık şart.
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    denn.zent 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Vict0ry
    10 TL ile 140 tane Doge coin alabilirsin. Cüzdana çekmeyeceğim dersen 100 TL ile de Bitcoin alabilirsin. Yani herkes 300bin TL ile bu işlere girişmiyor. Zaten 300bin TL kim biz kim?
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    monacomen 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şapşiş, beni engellemişmiş. E ben seni görüyorum ama! Arkamdan laf sokuyor tipe bak.

    Pişt myfranco ne oldu seni forum uzaklaştırmıştı bir ara bir ay sonra dönmüşsün, yine kime saldırdın, e bir rahat dur oğlüm. Varını yoğunu coine adamışın öyle diyoğlağ. "60 TL ETH ve VET'e 40 TL ZIL WAVES XRP" ile olmaz o iş, 40 lira 50 lira okul harçlığı ile milyarder olma planın tutmaz. En azın bir araba parası atacan ki bir şeye benzesin. 12 maymun adama sor o bilir troll maaşı coin olarak nasıl kazanıyo.

    Koinden milyarlar kazanınca bizi de görün bak alınırız, Malibuda aldığınız villadan fotoğraf atın. Bekliyoruz.


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    Paetzold 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İyice uçtu
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