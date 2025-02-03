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    Bitcoin’de tarihi düşüş, 2 milyar dolar tasfiye edildi, Trump dünyayı alt üst etti

    Donald Trump’ın koltuğa oturur oturmaz adeta tüm dünyayı ateşe atarcasına yürürlüğe soktuğu vergi düzenlemeleri, piyasaları kan gölüne çevirmiş durumda.          
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Kripto para yatırımcısının adeta Baharı bekler gibi beklediği Trump dönemi kanlı başladı. Daha koltuğa oturmadan Trump ve Melania coinleri ile 95 milyar doları piyasadan adeta hortumlayan Trump şimdi de ticaret savaşları başlattı. 

    Bitcoin çakıldı, düşüşün sebebi ne?

    Donald Trump’ın iyi niyetlerini suiistimal ettiklerini iddia ederek Kanada, Meksika ve Çin’e ek vergiler getirmesi adeta bir ticaret savaşı başlattı. Bahse konu ülkelerin de karşı ek vergiler getirmesi, Avrupa Birliği’nin de ABD’ye karşı olası bir vergilendirme de cevap vereceklerini açıklaması dünya piyasalarını alt üst etti. 

    Dolar endeksi yüzde 1 civarında artışla 110$ sınırına kadar gelirken Euro-Dolar paritesi ise 1.02 seviyelerine inerek son 1 yılın en düşük rakamına geldi. Kanada ve Meksika’nın ticaret savaşları ile durgunluğa gireceği beklentisi ortaya çıktı. 

    Yaşanan gelişmeler zaten daha da kırılganlaşan kripto para piyasasına büyük darbe vurdu. Bitcoin en yüksek seviyesinden yüzde 20 civarında düşerek vadeli piyasada 91000$ altına iğne attı. Ethereum yüzde 30 düşerek uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar kayıp yaşadı. 

    Piyasalarda tek günde 2.1 milyar dolar tasfiye olurken bunun 1.8 milyar doları Trump beklentisiyle uzun pozisyon açan yatırımcıdan geldi. COVID döneminden bu yana ilk kez bu kadar büyük bir miktar tasfiye edildi. Bitcoin bir miktar toparlanma ile 93000$ civarında seyrediyor. 

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