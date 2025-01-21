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    Donald Trump ve karısı kripto para dünyasını tepetaklak etti, 1 milyar dolar buhar oldu

    Donald Trump’ın kripto para piyasasını hak ettiği yere getireceğini düşünene yatırımcılar büyük hayal kırıklığına uğradı. Tam aksine Trump piyasayı büyük baskı altına aldı.
    Trump Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanlık seçimleri öncesinde kripto dünyasına yönelik olumlu ve destekleyici söylemleri ile piyasaya yeni bir hava getireceği düşünülen Donald Trump, seçildikten sonra piyasaya adeta soğuk duş yarattı. 

    Piyasalarda Trump baskısı

    Piyasa Trump’ın Başkanlığa geçişi ile önemli kripto düzenlemelerini hayata geçirmesini beklerken ilk önce kendi meme coini geldi, ardından da eşi adına kripto para çıkardı. Sadece iki günde toplamda 90 milyar dolar değere ulaştı. Yetmedi danışmanlarından birisi TikTok coin çıkarttıktan sonra 300 milyon dolarlık satış yaparak herkesi mağdur etti ve ardından paylaşımlarını sildi. 

    Bir anda sayısız orijinal veya sahte Trump ilişkili meme coin çılgınlığının içerisinde kalan yatırımcı ise hızlı zengin olma hayaliyle başsız tavuk misali bir o projeye bir bu projeye koşmaya başladı. Haliyle piyasada likidite de yapay zekâ, yapay zekâ ajanı, gerçek dünya varlıkları gibi konseptlerden çıkarak bu alana yöneldi. 

    BTC ve Ethereum bu çıkışlardan etkilenerek düşüş trendine girdi. Zaten destek noktasında olan pek çok majör coin ya da girişim projesi önemli çekilmeler yaşadı. Trump’ın yemin töreninde kripto paralara değinmemesi ise ilişkili tüm coinlerin çökmesine neden oldu. 

    Sadece yemin töreni esnasında 1.18 milyar dolar kaldıraçlı işlemlerde tasfiye edildi. Özellikle TRUMP coinin çıkmasını bekleyen yatırımcı hayal kırıklığına uğradı. Piyasa da bu düşüşe direnemedi ve uzun zamandır beklenen yükselişin yerini hayal kırıklığı aldı. 

    Kısa yoldan zengin olma hırsıyla tüm hareketleri Donald Trump’a bağlayan yatırımcı aslında kendi ipini çekmiş oldu. Henüz Trump cephesinde kripto paralara yönelik bir hamle olmadığı için piyasa da hareketsiz kalmış durumda. 
     

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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