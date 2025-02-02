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    17 bin token oluşturup piyasayı 840 bin dolar dolandırdı: Pump.fun tepkilerin odağında

    Solana ağının en popüler fırlatma rampası haline gelen Pump.fun platformu yavaş yavaş piyasayı sarsmaya başladı. Binlerce dolandırıcılık vakası dava ile sonuçlandı. 
    Pump.fun Tam Boyutta Gör
    İnsanların kolay bir şekilde token üreterek, gerekli finansal desteği alması ve sonrasında da piyasaya çıkması amacıyla hayata geçirilen, bir nevi kuluçka merkezi olarak tanımlayabileceğimiz Pump.fun, piyasa dinamiklerini alt üst etmiş durumda. 

    Pump.fun dolandırıcılığı

    Oluşturulan projeleri ilk etapta kendi içerisinde fonlayan Pump.fun sonrasında da merkezi olmayan borsalarda ya da merkezi borsalarda listelenmesini sağlıyordu. Platform böylece hem kendisi kazanıyor hem de yatırımcılara sözde güvenli bir alan sunuyordu. Kısa sürede binlerce yatırımcı zengin olma hayaliyle buraya akın etti. Haliyle milyar dolarlar dönmeye başladı. 

    Ne var ki yavaş yavaş platform istismar edilmeye başlandı. Aradan geçen süre boyunca on binlerce coin burada finansal destek bularak hayata geçti ve önemli borsalara da çıktı. Mexc, Gate.io gibi borsalar bu tür projeleri ilk çıktığında listeledikleri özel alanlar bile oluşturdular. 

    Bir süre sonra ise projelerin hayata geçer geçmez büyük satış yiyerek sıfırlandığı görüldü. Bir şahsın tam 17 bin coin üreterek yatırımcıların üzerine tepeden satış yaptığı ve bu sayede 840 bin dolar kazandığı ortaya çıktı. 

    Meme coin kategorisini de sarsmaya başlayan Pump.fun nihayet ABD’de dava konusu oldu. Davacılar platformun kayıtsız bir menkul kıymet alanı yürüttüğü ve düzenlemelere karşı geldiğini belirtiyor. Davada GRIFFAIN, FWOG ve FRED coinler dosyaya eklendi. 

    Pump.fun platformunun sahibi İngiliz Baton Corporation ise bugüne kadar sadece komisyonlardan 500 milyon dolar kazandı. Platformun günlük 4 milyon dolar ürettiği tahmin ediliyor. Pek çok otorite, Pump.fun platformunun kapanmasıyla alt coinlere likidite akışının başlayacağını ve hareketlilik geleceğini düşünüyor. 
     

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