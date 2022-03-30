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    Bitcoin daha enerji verimli olabilir mi?

    Bitcoin madenciliğinin çevre kirliliğine ve küresel ısınmaya sebep olması yeni çözüm arayışlarını da beraberinde getirdi. Ripple Labs bunun için toplamda 5 milyon dolar ayırdı.
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    Bitcoin
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    Son yılların en önemli finansal devrimi olarak gösterilse de Bitcoin madenciliğinin çevreye verdiği zarar oldukça büyük. Bir kaç ülkenin toplamından daha fazla elektrik harcayan Bitcoin haliyle karbon salınımını arttırıyor.

    Bitcoin verimli olabilecek mi?

    Bitcoin madenciliğinin devasa enerji tüketimi özellikle enerji verimliliği üzerinden teşvik kullanan firmaları zorluyor. Örneğin Tesla ödeme yöntemi olarak Bitcoin kabul etmek için bir süre tereddütte kalmıştı.

    Çalışma İspatı yani madencilik olarak tanımlayabileceğimiz bir konsepte dayanan Bitcoin üretme işleminin daha verimli hale getirilmesi için çözümler aranıyor. Ripple Labs kurucusu Chris Larsen, 5 milyon dolarlık bir fon duyurdu.

    Kodları Değiştir, İklimi Değil şeklinde bir slogan belirleyen fon Çalışma İspatı konseptinin yerini alacak çalışmalara odaklanıyor. Alternatif bir yöntemin enerji tüketimini yüzde 99 oranında düşüreceği tahmin ediliyor ne var ki bu o kadar kolay değil. Ethereum ağının Birikimin İspatı konseptine geçiş yapabilmesi için yıllardır çalışılıyor ve halen geçiş yapılabilmiş değil.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 1 gün önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 2 gün önce

    Ş
    şapkaa 4 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 6 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 6 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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