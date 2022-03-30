Bitcoin daha enerji verimli olabilir mi?

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Son yılların en önemli finansal devrimi olarak gösterilse de Bitcoin madenciliğinin çevreye verdiği zarar oldukça büyük. Bir kaç ülkenin toplamından daha fazla elektrik harcayan Bitcoin haliyle karbon salınımını arttırıyor.

Bitcoin verimli olabilecek mi?

Bitcoin madenciliğinin devasa enerji tüketimi özellikle enerji verimliliği üzerinden teşvik kullanan firmaları zorluyor. Örneğin Tesla ödeme yöntemi olarak Bitcoin kabul etmek için bir süre tereddütte kalmıştı.

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Çalışma İspatı yani madencilik olarak tanımlayabileceğimiz bir konsepte dayanan Bitcoin üretme işleminin daha verimli hale getirilmesi için çözümler aranıyor. Ripple Labs kurucusu Chris Larsen, 5 milyon dolarlık bir fon duyurdu.

Kodları Değiştir, İklimi Değil şeklinde bir slogan belirleyen fon Çalışma İspatı konseptinin yerini alacak çalışmalara odaklanıyor. Alternatif bir yöntemin enerji tüketimini yüzde 99 oranında düşüreceği tahmin ediliyor ne var ki bu o kadar kolay değil. Ethereum ağının Birikimin İspatı konseptine geçiş yapabilmesi için yıllardır çalışılıyor ve halen geçiş yapılabilmiş değil.

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Bitcoin enerji verimliliği için fon ayrıldı