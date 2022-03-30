Bitcoin daha enerji verimli olabilir mi?

Son yılların en önemli finansal devrimi olarak gösterilse de Bitcoin madenciliğinin çevreye verdiği zarar oldukça büyük. Bir kaç ülkenin toplamından daha fazla elektrik harcayan Bitcoin haliyle karbon salınımını arttırıyor.
Bitcoin verimli olabilecek mi?
Bitcoin madenciliğinin devasa enerji tüketimi özellikle enerji verimliliği üzerinden teşvik kullanan firmaları zorluyor. Örneğin Tesla ödeme yöntemi olarak Bitcoin kabul etmek için bir süre tereddütte kalmıştı.
Çalışma İspatı yani madencilik olarak tanımlayabileceğimiz bir konsepte dayanan Bitcoin üretme işleminin daha verimli hale getirilmesi için çözümler aranıyor. Ripple Labs kurucusu Chris Larsen, 5 milyon dolarlık bir fon duyurdu.
Kodları Değiştir, İklimi Değil şeklinde bir slogan belirleyen fon Çalışma İspatı konseptinin yerini alacak çalışmalara odaklanıyor. Alternatif bir yöntemin enerji tüketimini yüzde 99 oranında düşüreceği tahmin ediliyor ne var ki bu o kadar kolay değil. Ethereum ağının Birikimin İspatı konseptine geçiş yapabilmesi için yıllardır çalışılıyor ve halen geçiş yapılabilmiş değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"