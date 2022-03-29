Terra (LUNA), tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

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Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) 48 bin dolar seviyelerine kadar yükselmesi ile beraber, genel olarak kripto para piyasası da bu durumdan etkilenmişe benziyor. Elde edilen son bilgilere göre; Terra (LUNA) bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı.

Terra (LUNA) fiyatı bugün erken saatlerde Binance borsasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 106.14 dolara yükseldi. Kripto para birimi son 24 saatte yüzde 10’dan fazla artış gösterdi. Bu artış ile beraber LUNA, en değerli kripto para birimleri arasında 8. sırada yer almaya başladı.

Son 24 Saat içinde piyasadaki tasfiyeler 450 milyon doları gördü 1 gün önce eklendi

Bloomberg tarafından yakın zamanda yayınlanan bir habere göre, Singapur merkezli Luna Foundation Guard (LFG), Pazartesi günü 135 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) satın almıştı. Vakıfla ilişkili adresin şu anda yaklaşık 1,32 milyar dolar değerinde Bitcoin tuttuğu doğrulandı. Söz konusu bu satın alım aslında Bitcoin’in fiyatının yükselmesinde de etkili oldu diyebiliriz.

Son olarak belirtmek gerekirse 22 Şubat’ta Terraform Labs’ın kurucusu ve CEO’su Do Kwon, Bitcoin rezervlerinin büyüklüğünü 10 milyar dolara çıkarma niyetini açıklamıştı. Ancak bunu gerçekleştirecek teknik altyapı henüz mevcut değil.

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Terra (LUNA) Yeni Bir ATH Belirledi