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    Terra (LUNA), tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

    Bitcoin fiyatının 48 bin dolara kadar yükselmesiyle birlikte Terra (LUNA) fiyatı da harekete geçti ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırdı.    
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    Terra (LUNA) Yeni Bir ATH Belirledi
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    Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) 48 bin dolar seviyelerine kadar yükselmesi ile beraber, genel olarak kripto para piyasası da bu durumdan etkilenmişe benziyor. Elde edilen son bilgilere göre; Terra (LUNA) bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı. 

    Terra (LUNA) fiyatı bugün erken saatlerde Binance borsasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 106.14 dolara yükseldi. Kripto para birimi son 24 saatte yüzde 10’dan fazla artış gösterdi. Bu artış ile beraber LUNA, en değerli kripto para birimleri arasında 8. sırada yer almaya başladı.

    Bloomberg tarafından yakın zamanda yayınlanan bir habere göre, Singapur merkezli Luna Foundation Guard (LFG), Pazartesi günü 135 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) satın almıştı. Vakıfla ilişkili adresin şu anda yaklaşık 1,32 milyar dolar değerinde Bitcoin tuttuğu doğrulandı. Söz konusu bu satın alım aslında Bitcoin’in fiyatının yükselmesinde de etkili oldu diyebiliriz. 

    Son olarak belirtmek gerekirse 22 Şubat’ta Terraform Labs’ın kurucusu ve CEO’su Do Kwon, Bitcoin rezervlerinin büyüklüğünü 10 milyar dolara çıkarma niyetini açıklamıştı. Ancak bunu gerçekleştirecek teknik altyapı henüz mevcut değil.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 10 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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