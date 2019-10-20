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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD'de blockchain alanında uzun vadeli iş alımları arttı

    Glassdoor Economic Research tarafından yayınlanan bir rapora göre, düşüş eğilimi göstermesi ve sürekli piyasadaki dalgalanmalara rağmen, blockchain işleri sağlıklı bir şekilde destekleniyor.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    ABD'de blockchain alanında uzun vadeli iş alımları arttı

    Aslında, kripto sektörüyle ilgili işsizlik sayısı, ABD'de 2017'den beri %300 arttı. Glassdoor, istihdamda sürekli büyümenin, uzun vadeli yatırımlar yapmaya istekli işverenler arasında güven oluşturduğunu belirtti.

    En üretken işe alım şirketlerinden bazıları, her ikisi de 214 ilanla blockchain yazılım şirketi ConsenSys ve bilgisayar devi IBM oldu. Bunları 63 ilanla kripto borsası Coinbase takip etti. Listedeki diğer şirketler arasında Kraken, Oracle, Accenture, JP Morgan, KPMG, BitGo ve Abra sayılabilir.

    Ayrıca Bkz. "Kripto para borsası Poloniex global açılımda"

    Talep edilen adayların çoğu, iş listelerinin beşte birini oluşturan yazılım mühendisleriydi. Diğer roller, analist ilişkileri yöneticileri, ürün yöneticileri, risk analistleri ve pazarlama yöneticileriydi.

    İlginç bir şekilde, blockchain işleri sıklaşmış iken, kripto para ile ilgili ilanların azalması. Bu, blockchain teknolojisinin sektörler arasındaki kaçınılmaz güvenilirliğini gösterirken, dijital para birimlerinin henüz belirsiz bir varlık olarak yaşamaya devam ettiğini gösteriyor.

    ABD'de blockchain alanında uzun vadeli iş alımları arttı
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    Glassdoor ekonomisti Daniel Zhao, ''Son birkaç yılda finansal yatırımcılar ve halk arasında hızla artış gösteren çok fazla Bitcoin fısıltısı oldu''

    “Bitcoin'in nereye gittiğini izlemeye ve görmeye devam etmemize rağmen, işverenlerin bu yatırımları yapmaları için onu büyüyen bir sektör olarak gördüklerinin bir işaretidir” diye ekledi ve iş piyasasının, çok daha istikrarlı bir ölçü olduğunu belirtti.

    Aranan becerilere sahip bireyler için şu an için fırsat bol. Eğitimli işçilere olan talep arzı aşmakta ve şirketler yüksek oranda ücret teklif ediyorlar. Kripto işleri için verilen ortalama maaş, ABD ulusal ortalamasından çok daha fazla.



    https://www.blockchaintechnology-news.com/2018/10/19/us-jobs-in-crypto-and-blockchain-are-booming-amid-long-term-market-confidence/ Yorum Yaz
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