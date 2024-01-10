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    Bitcoin ETF bir onaylandı, bir onaylanmadı, koskoca kurum güvenliği sağlayamadı

    Yatırımcıların güvenliğini sağlamak için kurulan ve faaliyet gösteren ABD Menkul Kıymetler Komisyonu – SEC, sosyal medya hesabını kaptırınca manipülasyonun âlâsı yapıldı. 
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    15 yıllık kripto para dünyasında belki de en önemli dönüm noktası olarak gösterilen Bitcoin spot ETF başvurularında kritik sürece girilirken ilginç bir olay yaşandı. ABD Menkul Kıymetler Komisyonu – SEC sosyal medya hesabı hacklendi ve manipülasyon yapıldı.

    Bitcoin’de büyük manipülasyon

    Kripto paraların manipülasyona açık ve güvensiz olduğundan sıkça dem vuran SEC kurumunun Twitter hesabı dün gece geç saatlerde hacklendi. Resmi bir açıklama gibi hazırlanmış sahte metin ile Bitcoin ETF başvurularının onaylandığı paylaşıldı.

    Bu haber ile birlikte Bitcoin fiyatı bir anda 48 bin dolara kadar sıçrama yaptı. Ne var ki kısa süre içerisinde SEC başkanı kendi hesabından SEC hesabının ele geçirildiğini ve ETF başvurularının onaylandığı haberinin yalan olduğunu bildirdi. Bitcoin fiyatı ise çöküş yaşayarak 44700$ seviyelerine iğne attı.

    Çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşen bu olayla 100 milyon doların üzerinde uzun ve kısa poz tasfiye edildi. Eğer siber saldırganlar ETF onaylanmadı şeklinde bir paylaşım yapsaydı muhtemelen tarihin en büyük çöküşünü görebilirdik. Twitter güvenlik merkezi de bir çalışanın akıllı telefonu üzerinden SEC hesabının şifresinin ele geçirildiğini duyurdu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 11 dakika önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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