Bitcoin ETF bir onaylandı, bir onaylanmadı, koskoca kurum güvenliği sağlayamadı

Tam Boyutta Gör 15 yıllık kripto para dünyasında belki de en önemli dönüm noktası olarak gösterilen Bitcoin spot ETF başvurularında kritik sürece girilirken ilginç bir olay yaşandı. ABD Menkul Kıymetler Komisyonu – SEC sosyal medya hesabı hacklendi ve manipülasyon yapıldı.

Bitcoin’de büyük manipülasyon

Kripto paraların manipülasyona açık ve güvensiz olduğundan sıkça dem vuran SEC kurumunun Twitter hesabı dün gece geç saatlerde hacklendi. Resmi bir açıklama gibi hazırlanmış sahte metin ile Bitcoin ETF başvurularının onaylandığı paylaşıldı.

Bitcoin ETF için kritik süreç başladı! 1 ay önce eklendi

Bu haber ile birlikte Bitcoin fiyatı bir anda 48 bin dolara kadar sıçrama yaptı. Ne var ki kısa süre içerisinde SEC başkanı kendi hesabından SEC hesabının ele geçirildiğini ve ETF başvurularının onaylandığı haberinin yalan olduğunu bildirdi. Bitcoin fiyatı ise çöküş yaşayarak 44700$ seviyelerine iğne attı.

Çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşen bu olayla 100 milyon doların üzerinde uzun ve kısa poz tasfiye edildi. Eğer siber saldırganlar ETF onaylanmadı şeklinde bir paylaşım yapsaydı muhtemelen tarihin en büyük çöküşünü görebilirdik. Twitter güvenlik merkezi de bir çalışanın akıllı telefonu üzerinden SEC hesabının şifresinin ele geçirildiğini duyurdu.

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