Bitcoin ETF bir onaylandı, bir onaylanmadı, koskoca kurum güvenliği sağlayamadı

Bitcoin’de büyük manipülasyon
Kripto paraların manipülasyona açık ve güvensiz olduğundan sıkça dem vuran SEC kurumunun Twitter hesabı dün gece geç saatlerde hacklendi. Resmi bir açıklama gibi hazırlanmış sahte metin ile Bitcoin ETF başvurularının onaylandığı paylaşıldı.
Bu haber ile birlikte Bitcoin fiyatı bir anda 48 bin dolara kadar sıçrama yaptı. Ne var ki kısa süre içerisinde SEC başkanı kendi hesabından SEC hesabının ele geçirildiğini ve ETF başvurularının onaylandığı haberinin yalan olduğunu bildirdi. Bitcoin fiyatı ise çöküş yaşayarak 44700$ seviyelerine iğne attı.
Çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşen bu olayla 100 milyon doların üzerinde uzun ve kısa poz tasfiye edildi. Eğer siber saldırganlar ETF onaylanmadı şeklinde bir paylaşım yapsaydı muhtemelen tarihin en büyük çöküşünü görebilirdik. Twitter güvenlik merkezi de bir çalışanın akıllı telefonu üzerinden SEC hesabının şifresinin ele geçirildiğini duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.