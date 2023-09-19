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    Anlık Bildirim

    Bitcoin hakimiyet oranı yükseldi

    Bitcoin fiyatı önceki aylarla benzer seviyelerde seyretse de diğer kripto para birimlerine ilginin azalması nedeniyle Bitcoin hakimiyet oranı yükselmeye devam ediyor.
    Bitcoin hakimiyet oranı yükseldi Tam Boyutta Gör
    Lider kripto para birimi Bitcoin de piyasa hareketliliği yaşanıyor diyebiliriz. Bitcoin, geçen aydan bu döneme kadar hareketli günlerden geçiyor. Haberin yazımı esnasında Bitcoin fiyatı 26.700 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Aslında bu fiyat 1 ay öncesine göre sabit bir durumda sayılabilir. Ancak kripto para birimi sektörünün geri kalanına yönelik riskler arttıkça Bitcoin pazar hakimiyeti de artıyor.

    Bitcoin hakimiyet oranı yüzde 50,2'ye yükseldi

    Bitcoin pazarı hakimiyet oranı, dün erken saatlerde yüzde 50,2’ye yükseldi. Bu seviyenin bir aydaki en güçlü seviyesi olduğunu ve geçtiğimiz Haziran ayı sonunda ulaştığı 26 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 52’ye yakın olduğunu söyleyebiliriz. 

    Aslında daha geniş bir perspektifle bakıldığında, Bitcoin‘in pazar hakimiyeti, varlık yöneticisi BlackRock‘un spot BTC borsa yatırım fonu için başvuruda bulunmasından önce yüzde 39 ile yüzde 39 arasında seyrediyordu. Bu gelişmeyle umutlarn artırmasının ardından Haziran ayında yüzde 52'ye kadar yükseldi.

    Kripto hizmetleri sağlayıcısı Matrixport’un araştırma başkanı Markus Thielen, CoinDeskTV‘ye verdiği röportajda BTC’nin ETF listelerinden daha fazla potansiyel satın alma baskısı aldığını, altcoinler olarak da bilinen alternatif kripto para birimlerinin ise düşüş eşiğinde olabileceğini açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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