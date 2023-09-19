Bitcoin hakimiyet oranı yükseldi

Bitcoin hakimiyet oranı yüzde 50,2'ye yükseldi
Bitcoin pazarı hakimiyet oranı, dün erken saatlerde yüzde 50,2’ye yükseldi. Bu seviyenin bir aydaki en güçlü seviyesi olduğunu ve geçtiğimiz Haziran ayı sonunda ulaştığı 26 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 52’ye yakın olduğunu söyleyebiliriz.
Aslında daha geniş bir perspektifle bakıldığında, Bitcoin‘in pazar hakimiyeti, varlık yöneticisi BlackRock‘un spot BTC borsa yatırım fonu için başvuruda bulunmasından önce yüzde 39 ile yüzde 39 arasında seyrediyordu. Bu gelişmeyle umutlarn artırmasının ardından Haziran ayında yüzde 52'ye kadar yükseldi.
Kripto hizmetleri sağlayıcısı Matrixport’un araştırma başkanı Markus Thielen, CoinDeskTV‘ye verdiği röportajda BTC’nin ETF listelerinden daha fazla potansiyel satın alma baskısı aldığını, altcoinler olarak da bilinen alternatif kripto para birimlerinin ise düşüş eşiğinde olabileceğini açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.