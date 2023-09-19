- Eylül ayında Xbox Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar
- Eylül ayında Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar
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Eylül ayında Xbox Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar
Hatırlayacağınız üzere bu ayın başlarında Microsoft, Xbox Game Pass kütüphanesine 9 yeni oyun ekleneceğini duyurdu. Bunlar arasından Gris, Starfield, Spiritfarer: Farewell Edition ve Solar Ash halihazırda erişime açılırken, Eylül ayının devamında sunulacak oyunlar şu şekilde olacak:
- Lies of P – (Konsol, PC) - 19 Eylül
- Party Animals – (Konsol, PC) - 20 Eylül
- Payday 3 – (Konsol, PC, Bulut) - 21 Eylül
- EA Sports FC 24 (10 saat deneme sürümü) - (Konsol, PC) 22 Eylül
- Cocoon – (Konsol, PC) - 29 Eylül
Ayrıca platforma eklenen oyunların yanı sıra Eylül ayında Game Pass'ten ayrılacak oyunlar da belli oldu. Bu bağlamda Eylül ayının sonuna kadar 17 yapım platforma veda edecek. İşte Eylül ayında Xbox Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar...
|Oyunlar
|Ayrılacağı Tarih
|Platform
|Amazing Cultivation Simulator
|15 Eylül
|PC
|Aragami 2
|15 Eylül
|Konsol, PC, Bulut
|Danganronpa V3
|15 Eylül
|Konsol, PC, Bulut
|DC League Of Super-Pets
|15 Eylül
|Konsol, PC, Bulut
|Fuga: Melodies Of Steel
|15 Eylül
|Konsol, PC, Bulut
|Metal: Hellsinger
|15 Eylül
|Konsol, PC, Bulut
|Sid Meier's Civilization VI
|15 Eylül
|Konsol, PC, Bulut
|Tainted Grail: Conquest
|15 Eylül
|Konsol, PC, Bulut
|Train Sim World 3
|15 Eylül
|Konsol, PC, Bulut
|-
|-
|-
|Beacon Pines
|30 Eylül
|Konsol, PC, Bulut
|Despot's Game
|30 Eylül
|Konsol, PC, Bulut
|Last Call BBS
|30 Eylül
|PC
|Moonscars
|30 Eylül
|Konsol, PC, Bulut
|Outriders
|30 Eylül
|Konsol, PC, Bulut
|Prodeus
|30 Eylül
|Konsol, PC, Bulut
|Shenzhen I/O
|30 Eylül
|PC
|Weird West
|30 Eylül
|Konsol, PC, Bulut
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.