Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisinden ayrılan ve ayrılacak oyunlar belli oldu. Eylül ayının ikinci yarısında 15'ten fazla yapım Xbox Game Pass kütüphanesinden çıkıyor.

Eylül ayında Xbox Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar

Hatırlayacağınız üzere bu ayın başlarında Microsoft, Xbox Game Pass kütüphanesine 9 yeni oyun ekleneceğini duyurdu. Bunlar arasından Gris, Starfield, Spiritfarer: Farewell Edition ve Solar Ash halihazırda erişime açılırken, Eylül ayının devamında sunulacak oyunlar şu şekilde olacak:

Lies of P – (Konsol, PC) - 19 Eylül

– (Konsol, PC) - 19 Eylül Party Animals – (Konsol, PC) - 20 Eylül

– (Konsol, PC) - 20 Eylül Payday 3 – (Konsol, PC, Bulut) - 21 Eylül

– (Konsol, PC, Bulut) - 21 Eylül EA Sports FC 24 (10 saat deneme sürümü) - (Konsol, PC) 22 Eylül

- (Konsol, PC) 22 Eylül Cocoon – (Konsol, PC) - 29 Eylül

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Ayrıca platforma eklenen oyunların yanı sıra Eylül ayında Game Pass'ten ayrılacak oyunlar da belli oldu. Bu bağlamda Eylül ayının sonuna kadar 17 yapım platforma veda edecek. İşte Eylül ayında Xbox Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar...

Eylül ayında Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar Oyunlar Ayrılacağı Tarih Platform Amazing Cultivation Simulator 15 Eylül PC Aragami 2 15 Eylül Konsol, PC, Bulut Danganronpa V3 15 Eylül Konsol, PC, Bulut DC League Of Super-Pets 15 Eylül Konsol, PC, Bulut Fuga: Melodies Of Steel 15 Eylül Konsol, PC, Bulut Metal: Hellsinger 15 Eylül Konsol, PC, Bulut Sid Meier's Civilization VI 15 Eylül Konsol, PC, Bulut Tainted Grail: Conquest 15 Eylül Konsol, PC, Bulut Train Sim World 3 15 Eylül Konsol, PC, Bulut - - - Beacon Pines 30 Eylül Konsol, PC, Bulut Despot's Game 30 Eylül Konsol, PC, Bulut Last Call BBS 30 Eylül PC Moonscars 30 Eylül Konsol, PC, Bulut Outriders 30 Eylül Konsol, PC, Bulut Prodeus 30 Eylül Konsol, PC, Bulut Shenzhen I/O 30 Eylül PC Weird West 30 Eylül Konsol, PC, Bulut

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Eylül ayında Xbox Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar