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    Eylül ayında Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar

    Eylül ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass kütüphanesinden ayrılan ve ayrılacak oyunlar belli oldu. İşte Eylül ayında Game Pass kütüphanesine veda edecek yapımlar...      
    Eylül ayında Xbox Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisinden ayrılan ve ayrılacak oyunlar belli oldu. Eylül ayının ikinci yarısında 15'ten fazla yapım Xbox Game Pass kütüphanesinden çıkıyor. 

    Eylül ayında Xbox Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar

    Hatırlayacağınız üzere bu ayın başlarında Microsoft, Xbox Game Pass kütüphanesine 9 yeni oyun ekleneceğini duyurdu. Bunlar arasından Gris, Starfield, Spiritfarer: Farewell Edition ve Solar Ash halihazırda erişime açılırken, Eylül ayının devamında sunulacak oyunlar şu şekilde olacak:

    • Lies of P – (Konsol, PC) - 19 Eylül
    • Party Animals – (Konsol, PC) - 20 Eylül
    • Payday 3 – (Konsol, PC, Bulut) - 21 Eylül
    • EA Sports FC 24 (10 saat deneme sürümü) - (Konsol, PC)  22 Eylül
    • Cocoon – (Konsol, PC) - 29 Eylül

    Ayrıca platforma eklenen oyunların yanı sıra Eylül ayında Game Pass'ten ayrılacak oyunlar da belli oldu. Bu bağlamda Eylül ayının sonuna kadar 17 yapım platforma veda edecek. İşte Eylül ayında Xbox Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar...

    Eylül ayında Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar
    Oyunlar Ayrılacağı Tarih Platform
    Amazing Cultivation Simulator 15 Eylül PC
    Aragami 2 15 Eylül Konsol, PC, Bulut
    Danganronpa V3 15 Eylül Konsol, PC, Bulut
    DC League Of Super-Pets 15 Eylül Konsol, PC, Bulut
    Fuga: Melodies Of Steel 15 Eylül Konsol, PC, Bulut
    Metal: Hellsinger 15 Eylül Konsol, PC, Bulut
    Sid Meier's Civilization VI 15 Eylül Konsol, PC, Bulut
    Tainted Grail: Conquest 15 Eylül Konsol, PC, Bulut
    Train Sim World 3 15 Eylül Konsol, PC, Bulut
    - - -
    Beacon Pines 30 Eylül Konsol, PC, Bulut
    Despot's Game 30 Eylül Konsol, PC, Bulut
    Last Call BBS 30 Eylül PC
    Moonscars 30 Eylül Konsol, PC, Bulut
    Outriders 30 Eylül Konsol, PC, Bulut
    Prodeus 30 Eylül Konsol, PC, Bulut
    Shenzhen I/O 30 Eylül PC
    Weird West 30 Eylül Konsol, PC, Bulut
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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