Bitcoin hakimiyeti 2 yılın zirvesinde

Bu seviye 1,1 trilyon dolarlık piyasanın yarısına karşılık geliyor. CoinGecko’nun verilerine göre Bitcoin‘in mevcut piyasa değeri 546 milyar dolar. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti 27 Kasım 2022’den bu yana yüzde 10,5’ten fazla arttı.
Bitcoin’de (BTC) 2 Yıl Sonra Bir İlk: Hakimiyeti Zirvede!
Kripto paraların amiral gemisi Bitcoin’de (BTC) BlackRock etkisiyle yükseliş sürüyor. BlackRock’ın spot ETF başvurusu ve SEC’in baskıları yatırımcıları Bitcoin‘e yönlendiriyor. BTC’nin piyasa hakimiyeti iki yıl sonra ilk kez yüzde 50’yi aştı.
Ethereum’un (ETH) hakimiyeti ise yüzde 20 civarında kaldı ve değişiklik göstermedi. BTC ile ETH’in toplam hakimiyeti ise piyasanın yüzde 70’ine karşılık geliyor. Kurumsal Bitcoin kasası olarak bilinen MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, Bitcoin’in hakimiyetinin önümüzdeki yıllarda yüzde 80’i aşacağına inandığını ifade etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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