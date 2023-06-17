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    Binance ve SEC uzlaştı!

    Binance, Binance US ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kısa vadede yalnızca Binance US çalışanlarının müşteri fonlarına erişebilmesini sağlayacak bir anlaşma duyurdu. 
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    Binance ve SEC uzlaştı! Tam Boyutta Gör
    Binance, Binance US ve SEC arasında bir uzlaşma gerçekleştiğini açıkladı. Bu uzlaşmaya göre Binance, Binance US varlıklarına karışmayacak. Binance US, Binance Holdings yetkilisinin çeşitli cüzdanları, donanım cüzdanları veya Binance’e root erişimi erişimi kısıtlamak için adımlar atacak.

    Daha önce SEC, Binance US‘nin varlıkları denizaşırı yerlere taşıyabileceğinden endişe duyduğunu dile getirmişti. Bu gerekçeyle hareket eden düzenleyici kurum, ABD merkezli borsanın varlıklarının dondurulmasını talep etti. 

    Binance US‘nin avukatları ise böyle bir kararın ölüm cezası anlamına geldiğini söyleyerek uzlaşma çağrısında bulundu. Binance’in ABD iştiraki geçen hafta dolar mevduatını durdurdu ve SEC’in bir mahkemeden varlıklarını dondurmasını istemesinin ardından müşterilerine dolar fonlarını çekmeleri için 13 Haziran’a kadar süre verdi.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 4 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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