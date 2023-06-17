Binance ve SEC uzlaştı!

Tam Boyutta Gör Binance, Binance US ve SEC arasında bir uzlaşma gerçekleştiğini açıkladı. Bu uzlaşmaya göre Binance, Binance US varlıklarına karışmayacak. Binance US, Binance Holdings yetkilisinin çeşitli cüzdanları, donanım cüzdanları veya Binance’e root erişimi erişimi kısıtlamak için adımlar atacak.

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Daha önce SEC, Binance US‘nin varlıkları denizaşırı yerlere taşıyabileceğinden endişe duyduğunu dile getirmişti. Bu gerekçeyle hareket eden düzenleyici kurum, ABD merkezli borsanın varlıklarının dondurulmasını talep etti.

Binance US‘nin avukatları ise böyle bir kararın ölüm cezası anlamına geldiğini söyleyerek uzlaşma çağrısında bulundu. Binance’in ABD iştiraki geçen hafta dolar mevduatını durdurdu ve SEC’in bir mahkemeden varlıklarını dondurmasını istemesinin ardından müşterilerine dolar fonlarını çekmeleri için 13 Haziran’a kadar süre verdi.

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