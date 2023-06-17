Binance ve SEC uzlaştı!

Daha önce SEC, Binance US‘nin varlıkları denizaşırı yerlere taşıyabileceğinden endişe duyduğunu dile getirmişti. Bu gerekçeyle hareket eden düzenleyici kurum, ABD merkezli borsanın varlıklarının dondurulmasını talep etti.
Binance US‘nin avukatları ise böyle bir kararın ölüm cezası anlamına geldiğini söyleyerek uzlaşma çağrısında bulundu. Binance’in ABD iştiraki geçen hafta dolar mevduatını durdurdu ve SEC’in bir mahkemeden varlıklarını dondurmasını istemesinin ardından müşterilerine dolar fonlarını çekmeleri için 13 Haziran’a kadar süre verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi