Coinbase, Kucoin, OKX, Crypto.com lisans başvurusu yaptı, sayı 80’e dayandı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’yi gri listeden çıkaracak Kripto Varlık Yasası’nın meclisten geçmesi sonrasında global kripto para borsaları çalışmalarını hızlandırdı. Coinbase, Kucoin, OKX, Crypto.com başta olmak üzere adını duymadığımız pek çok borsa lisans için başvuru yaptı.

Lisans alan alana

Yasanın kabulünden önce Türkiye’de faaliyet gösteren bir kaç global borsa varken Türkiye’ye hizmet sunan sayısız global borsa vardı. Yasa ile birlikte gelir kaybetmek istemeyen global borsalar Türkiye’de şirketleşmek zorunda kalacak.

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Kripto para hacmi açısından Avrupa’da lider, dünyada sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye pazarını kaçırmamak için global borsaların yatırımı göze aldığı anlaşılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan listede pek çok firma lisans başvurusu yapmış durumda.

Coinbase, Binance, Kucoin, OKX, Crypto.com, Rain gibi önemli borsaların yanında Garanti BBVA, QNB Finansbank dijital varlıklar gibi banka iştirakleri, EXZİ, Keyex, Kripdome, Kuantist, Trinkex, Norbi gibi adını duymadığımız onlarca firma listede.

Başvuranlar gerekli şartladığı karşıladığı takdirde işletme için lisans alacaklar ve kanun öncesinde görmediğimiz pek çok borsanın reklam panolarında ismini göreceğiz. Uzmanlar gelecek vergi düzenlemesinin yatırımları kaçırmayacak hatta teşvik edecek şekilde hazırlanması gerektiğinin altını çiziyor.

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