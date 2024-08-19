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    Coinbase, Kucoin, OKX, Crypto.com lisans başvurusu yaptı, sayı 80’e dayandı

    Kripto Varlık Yasası’nın meclisten geçmesi sonrasında SPK lisansı almak için onlarca kripto para platformu başvuruda bulundu. Sayının 100’ü geçmesi bekleniyor.  
    Coinbase Tam Boyutta Gör
    Türkiye’yi gri listeden çıkaracak Kripto Varlık Yasası’nın meclisten geçmesi sonrasında global kripto para borsaları çalışmalarını hızlandırdı. Coinbase, Kucoin, OKX, Crypto.com başta olmak üzere adını duymadığımız pek çok borsa lisans için başvuru yaptı.

    Lisans alan alana

    Yasanın kabulünden önce Türkiye’de faaliyet gösteren bir kaç global borsa varken Türkiye’ye hizmet sunan sayısız global borsa vardı. Yasa ile birlikte gelir kaybetmek istemeyen global borsalar Türkiye’de şirketleşmek zorunda kalacak.

    Kripto para hacmi açısından Avrupa’da lider, dünyada sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye pazarını kaçırmamak için global borsaların yatırımı göze aldığı anlaşılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan listede pek çok firma lisans başvurusu yapmış durumda.

    Coinbase, Binance, Kucoin, OKX, Crypto.com, Rain gibi önemli borsaların yanında Garanti BBVA, QNB Finansbank dijital varlıklar gibi banka iştirakleri, EXZİ, Keyex, Kripdome, Kuantist, Trinkex, Norbi gibi adını duymadığımız onlarca firma listede.

    Başvuranlar gerekli şartladığı karşıladığı takdirde işletme için lisans alacaklar ve kanun öncesinde görmediğimiz pek çok borsanın reklam panolarında ismini göreceğiz. Uzmanlar gelecek vergi düzenlemesinin yatırımları kaçırmayacak hatta teşvik edecek şekilde hazırlanması gerektiğinin altını çiziyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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