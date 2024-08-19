Coinbase, Kucoin, OKX, Crypto.com lisans başvurusu yaptı, sayı 80’e dayandı

Lisans alan alana
Yasanın kabulünden önce Türkiye’de faaliyet gösteren bir kaç global borsa varken Türkiye’ye hizmet sunan sayısız global borsa vardı. Yasa ile birlikte gelir kaybetmek istemeyen global borsalar Türkiye’de şirketleşmek zorunda kalacak.
Kripto para hacmi açısından Avrupa’da lider, dünyada sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye pazarını kaçırmamak için global borsaların yatırımı göze aldığı anlaşılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan listede pek çok firma lisans başvurusu yapmış durumda.
Coinbase, Binance, Kucoin, OKX, Crypto.com, Rain gibi önemli borsaların yanında Garanti BBVA, QNB Finansbank dijital varlıklar gibi banka iştirakleri, EXZİ, Keyex, Kripdome, Kuantist, Trinkex, Norbi gibi adını duymadığımız onlarca firma listede.
Başvuranlar gerekli şartladığı karşıladığı takdirde işletme için lisans alacaklar ve kanun öncesinde görmediğimiz pek çok borsanın reklam panolarında ismini göreceğiz. Uzmanlar gelecek vergi düzenlemesinin yatırımları kaçırmayacak hatta teşvik edecek şekilde hazırlanması gerektiğinin altını çiziyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.